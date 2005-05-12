Александру Мигуле отказали: история Приамурья

12 мая 2010 года Александр Мигуля получил отказ в восстановлении в должности мэра Благовещенска. Такое решение принял Благовещенский городской суд. Представители Мигули намеревались оспорить решение судьи.

12мая 1920 года в Приамурье по решению областного исполкома упразднены все районные исполнительные комитеты.

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1953 год стал знаменательным для амурских железнодорожников: машинисты локомотивов Шимановского депо Л. Г. Киселёв и Г. С. Лобаков предложили водить тяжеловозные поезда одним паровозом. Их инициативу 12 мая поддержало бюро обкома КПСС и обязало секретарей горкомов и райкомов КПСС, политотделы, первичные партийные и профсоюзные организации широко распространять этот опыт работы, вовлекая в движение работников всех служб Амурской железной дороги.

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В 1966 году в этот день на привокзальной площади станции Серышево открыли памятник герою гражданской войны Степану Серышеву.

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12 мая 1973 года во Владивостоке завершился зональный смотр 14 народных театров и театральных коллективов, из которых четыре коллектива стали лауреатами, в том числе молодёжный художественно-политический театр Дома народного творчества Благовещенска. Дипломы первой степени получили коллектив Свободненского районного Дома культуры и семеро амурцев-участников смотра. Десять человек награждены почётными грамотами Всероссийского оргкомитета. Звания лауреата удостоены режиссёры М. Б. Морозова, В. Н. Трегубенко и старейшая участница художественной самодеятельности Свободненского районного Дома культуры В. П. Колотовкина.

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12 мая 1977 года за успехи в выполнении плана и соцобязательств 1976 года бригадиру комплексной бригады СМП-576 управления БАМстройпуть В. Г. Новику присвоили звание Героя Социалистического Труда.

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12 мая 1994 года старательская артель «Гилюй» начала подготовку площадки для забивки свай фундамента Свято-Никольской церкви.

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2005 год. В Китае завершался показ многосерийного фильма «А зори здесь тихие». Телезрители Поднебесной посмотрели большую часть сериала, в котором снимались и амурские актёры. Почти два года китайские кинематографисты работали над фильмом по одноименной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». На его постановку потратили примерно 1 миллион юаней, или около 35 миллионов рублей. Чтобы создать 19-серийный фильм, в сценарий добавили новые истории и новых героев. В конце апреля закончили монтаж, и ко Дню Победы состоялась премьера первых серий.

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12 мая 2011 года с Краснофлотской улицы Благовещенска убрали памятник генералу-губернатору Амурской области Николаю Муравьёву-Амурскому. Постамент, на котором находился памятник, собирались полностью обновить. Работы по замене постамента завершили к юбилею города; тогда же памятник вернулся на место.

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#жизнь #история

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Анастасия Болотина