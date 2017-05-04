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11мая
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Временный пункт пропуска через госграницу открыли для строительства «Силы Сибири»

Временный пункт пропуска через госграницу открыли для строительства «Силы Сибири»

В районе Верхнеблаговещенского ввели в эксплуатацию двусторонний пункт пропуска через госграницу. Его построили в рамках создания подводного перехода трансграничного участка «Силы Сибири» через реку Амур.

Временный пропускной пункт с возможностью пограничного и таможенного контроля соорудили для того, чтобы китайские строители могли свободно передвигаться в ходе работ. На берегу Амура обустроили причал, построили административное здание и питомник для служебных собак, автомобильный въездной комплекс, подготовили площадку для размещения временного городка китайских строителей. Заказчик проекта – ООО «Газпром трансгаз Томск», генеральный подрядчик – ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», подрядчик – АО «Ленгазспецстрой». По окончании сооружения переходов пропускной пункт демонтируют.

Всего переходов будет два: основной и резервный. По договору между ПАО «Газпром» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC) переходы построит китайская сторона.

В торжественной церемонии открытия пропускного пункта принял участие губернатор Амурской области Александр Козлов, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром», член Совета директоров ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и вице-президент CNPC Ван Дунцзинь.

«Проект, который соединит газотранспортные системы «Газпрома» и CNPC. Наши китайские партнёры уже приступили к строительству подводного перехода со своей стороны. Теперь возможно строительство и с территории России. Подводный переход должен быть построен в конце 2018 года. Его длина – чуть больше 1000 метров, диаметр 2,44 м. Газопровод «Сила Сибири» – это масштабный инвестиционный проект, на сегодняшний день самый крупный инвестпроект в мире. Работы идут полным ходом. Подрядчики работают круглые сутки. На сегодняшний день построено более 700 км магистрального газопровода. Через подводный переход соединятся две газотранспортные магистрали и газ придёт в Китай в намеченные сроки в соответствии с контрактом. Это только начало большого пути», – рассказал на торжественном открытии пункта пропуска член Совета директоров ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

«Трансграничный переход является ключевым и образцовым проектом. Проект века. Он привлекает внимание всего мира. Проект важен для обеспечения стабильных поставок природного газа в северо-восточные регионы Китая. Работа по строительству идёт по плану», – отметил в своей речи вице-президент CNPC Ван Дунцзинь.

«Это амбициозный и крупнейший газотранспортный проект в мире, старт которому дал президент России Владимир Путин. И мы гордимся, что именно Амурская область является частью такого масштабного проекта. Для Приамурья участие в строительстве газопровода – это привлечение инвестиций более 250 миллиардов рублей, создание новых рабочих мест, налоговые поступления в областной бюджет, а в перспективе – газификация области. Временный пункт пропуска обеспечит своевременное строительство трансграничного перехода, а, следовательно, соединение российской части «Силы Сибири» с газопроводной системой Китайской Народной Республики. Правительство Амурской области продолжит оказывать поддержку компании «Газпром» в ее деятельности на территории региона. Кроме этого, реализуются такие социальные проекты, как «Газпром детям», идёт работа с «Газпромбанком» и многие другие преференции, которые получила Амурская область с приходом такой крупной компании. Уже сдан бассейн в городе Свободный, футбольные поля. Порядка ещё 400 миллионов рублей будет выделено в рамках этой программы. Есть договоренность, что проекты будут продолжаться, в том числе не только в спорте, но и в медицине. Решается вопрос о создании территории опережающего развития, которая включит в себя таких резидентов, как «Газпром», «Сибур», которые получат возможность использовать налоговые преференции», – отметил в своей речи губернатор Амурской области Александр Козлов.

Во время торжественного мероприятия гости перерезали символическую ленту и официально открыли пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации «Верхнеблаговещенский».

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#визиты #губернатор #жизнь #Китай #политика #строительство #таможня #экономика

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    блин ,если Козлов как на фотке отрежит - то кусок из середины упадет просто так!!!!!

  • Baska

    Baska
    1 час назад

    Главное все сделать торжественно

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Особенно радуют поступление денежных средств в областной БЮДЖЕТ!

  • Nebo

    Nebo
    1 час назад

    Кто в средине ленту режет ?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Уникальное расположение границы используется на славу! Это не может не радовать...

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Хотелось бы посмотреть,кто в конечном итоге будет радоваться,а кто останется при своих интересах...

  • не депутат

    не депутат
    1 час назад

    Уровень, конечно, впечатляет. Прям гордость берет за город и государство

  • Алекс К

    Алекс К
    55 минут назад

    не депутат

    Уровень, конечно, впечатляет. Прям гордость берет за город и государство



    а чем гордиться?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    47 минут назад

    Старший в классеУникальное расположение границы используется на славу! Это не может не радовать...


    Я плакаль, ыыыыыы)).

  • Знаток28

    Знаток28
    31 минута назад

    Проекты реализуются в масштабах двух государств, и Амурская область ключевое звено, наконец- не только Космодромом кичится будем

  • ANTANTA

    ANTANTA
    25 минут назад

    Скажите если я не прав , по закону от трубы по которой идет газ или нефть должна быть санитарная зона и она не маленькая по нормам. В районе санитарной зоны не должно быть не каких строений. Все что стоит положено снести без всякой компенсации. Верхнеблаговещенск..?

  • Алекс К

    Алекс К
    20 минут назад

    Знаток28

    Проекты реализуются в масштабах двух государств, и Амурская область ключевое звено, наконец- не только Космодромом кичится будем



    а кто кичится космодромом?

    им вообще можно,кичиться,как ты сказал?

  • Соната

    Соната
    14 минут назад

    Сила Сибири))

    Сибири и бонус)

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