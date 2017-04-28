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Правительство: статистику по зарплатным долгам перед амурчанами портит «Дальспецстрой»

Правительство: статистику по зарплатным долгам перед амурчанами портит «Дальспецстрой»
Фото: vsevraion.ru

Задолженность по зарплате предприятий перед амурчанами еженедельно рассматривают на совещаниях в правительстве. Здесь отмечают: долги амурских компаний перед своими работниками с нового года сокращаются, а вот задолженность «Дальспецстроя» – растет.

Сегодня долги по заработной плате есть у 6 действующих организаций. 153 сотрудникам работодатели должны 5,2 миллиона рублей. Это ООО «Водоканал» Октябрьский район, ООО «Статус» г. Благовещенск, ОАО «Амурдорснаб» г.Благовещенск, ООО «ЭнергоАудитАмур» г.Благовещенск, АО «19 ЦАРЗ» г.Белогорск, МУП «Питание торговля» пгт.Прогресс.

48 миллионов рублей составляют долги в 13 организациях-банкротах. Это «Буреягэсстрой», АО «ЛПК «Тындалес», ООО «СК Городок», ООО «СтройтехИнвест XXI», ОАО «Амурдормаш». Они недоплатили 979 работникам.

Долги действующих компаний и предприятий-банкротов сокращаются. С начала года три обанкротившиеся компании полностью погасили долги по зарплате: МУП «Селемджинский», ООО «Дальэлектромонтаж», ООО «Транспортный альянс». В общем, с начала года 6,5 тысячам работников выплатили 222,5миллионов рублей долгов.

Больше всего задолжал амурчанам «Дальспецстрой». Трем тысячам строителей космодрома Восточный недоплатили 254,5 миллиона рублей.

Разница данных по долгам в отчетах Амурстата и амурского правительства возникает из-за разного подхода к учету самих компаний-работодателей. В правительстве утверждают, что задолженность выросла более чем в 6 раз по данным амурских статистиков потому, что на 1 января 2017 года «Дальспецстрой» отчитался об отсутствии долгов, а к 15 января долги предприятия приблизились к 100 миллионам рублей. Поэтому на начало года цифры по долгам были не большие, сообщает пресс-служба амурского правительства.

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#ЖКХ #космодром #областная власть #работа #экономика

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Комментарии
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  • vk_Александр Кильдюшов

    vk_Александр Кильдюшов
    2 часа назад

    Зарплаты нет с 1 января

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    vk_Александр Кильдюшов

    Зарплаты нет с 1 января



    Чё ты там сидишь? Вот я снял сливки около 2,5 миллионов за год и уволился. На космодроме больше ловить нечего.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Главное что под контролем держат, и пытаются принимать меры помощи.. По сути это бизнес людей, и ответственность лежит на нем, власть в этой схеме не особо просматривается, но все же не бросают

  • Хмык

    Хмык
    48 минут назад

    Старший в классе

    Главное что под контролем держат, и пытаются принимать меры помощи..



    Ага! Это главное. А будет ли выплачена зарплата, будут ли посажены виновные в ее задержке, это уже не главное. Главное контроль!



  • Знаток28

    Знаток28
    29 минут назад

    Хмык

    Старший в классе

    Главное что под контролем держат, и пытаются принимать меры помощи..



    Ага! Это главное. А будет ли выплачена зарплата, будут ли посажены виновные в ее задержке, это уже не главное. Главное контроль!



    А это разве полномочия правительства?

    Прокуратура пусть занимается

  • не депутат

    не депутат
    12 минут назад

    Каждый дурак сейчас начнет доводить предприятия до банкротства, отмывая при этом деньги, а правительство расхлебывай за ними, при этом все винят правительство, а не горе ьизнесмена-работодателя

  • не депутат

    не депутат
    11 минут назад

    Под суд этих деятелей банкротов и на веки веков запретить занимать руководящие должности

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