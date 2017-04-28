Правительство: статистику по зарплатным долгам перед амурчанами портит «Дальспецстрой»

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Задолженность по зарплате предприятий перед амурчанами еженедельно рассматривают на совещаниях в правительстве. Здесь отмечают: долги амурских компаний перед своими работниками с нового года сокращаются, а вот задолженность «Дальспецстроя» – растет.

Сегодня долги по заработной плате есть у 6 действующих организаций. 153 сотрудникам работодатели должны 5,2 миллиона рублей. Это ООО «Водоканал» Октябрьский район, ООО «Статус» г. Благовещенск, ОАО «Амурдорснаб» г.Благовещенск, ООО «ЭнергоАудитАмур» г.Благовещенск, АО «19 ЦАРЗ» г.Белогорск, МУП «Питание торговля» пгт.Прогресс.

48 миллионов рублей составляют долги в 13 организациях-банкротах. Это «Буреягэсстрой», АО «ЛПК «Тындалес», ООО «СК Городок», ООО «СтройтехИнвест XXI», ОАО «Амурдормаш». Они недоплатили 979 работникам.

Долги действующих компаний и предприятий-банкротов сокращаются. С начала года три обанкротившиеся компании полностью погасили долги по зарплате: МУП «Селемджинский», ООО «Дальэлектромонтаж», ООО «Транспортный альянс». В общем, с начала года 6,5 тысячам работников выплатили 222,5миллионов рублей долгов.

Больше всего задолжал амурчанам «Дальспецстрой». Трем тысячам строителей космодрома Восточный недоплатили 254,5 миллиона рублей.

Разница данных по долгам в отчетах Амурстата и амурского правительства возникает из-за разного подхода к учету самих компаний-работодателей. В правительстве утверждают, что задолженность выросла более чем в 6 раз по данным амурских статистиков потому, что на 1 января 2017 года «Дальспецстрой» отчитался об отсутствии долгов, а к 15 января долги предприятия приблизились к 100 миллионам рублей. Поэтому на начало года цифры по долгам были не большие, сообщает пресс-служба амурского правительства.

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Нино Кохреидзе