Артисты творческой студии «Театр+» читали рассказы амурского писателя Бориса Машука

В Амурской филармонии продолжается проект «Литературная среда». Артисты творческой студии «Театр+» посвятили свое выступление Дню Победы. Они рассказали о том, как жили дети во время войны. Ребята читали рассказы амурского писателя Бориса Машука из его известного сборника «Горькие шанежки».

Глаза в глаза артисты и зрители, все вместе на сцене – так проходят постановки проекта «Литературная среда». В этот раз дети рассказывали о детях. «Горькие шанежки» – книга о военном детстве. Амурский писатель Борис Машук описывает, как жили мальчишки и девчонки далеких сороковых, как учились, помогали старшим и даже в страшные военные годы оставались детьми: озорными, веселыми, любопытными.

Рассказы сборника автобиографичны и связаны сюжетными линиями. В каждом не только повествование, но и важный нравственный урок. В рассказе «Ошибка» мальчику в качестве премии дарят коробку красок.

«Но на самом деле для детей тех времен это было же совсем не важно – им важно внимание к себе, и коробки красок, как в нашем рассказе, им было достаточно для любого счастья», – поделилась участница творческой студии «Театр+» Амурской областной филармонии Анастасия Лоскутова.

Режиссер Светлана Шеломихина говорит, объединяет всех людей память о прошлом, о военном детстве старших поколений, которую надо сохранить. И юные артисты это поняли. Объяснять им пришлось только значения непривычных слов – чесанки, учителка, скабрезный.

Небольшой по продолжительности спектакль вызывал у зрителей то смех, то слезы.

«Детки работают очень хорошо. Запоминать такие тексты, и с душой говорить это, и понимать, о чем ты говоришь – это много стоит», – поделилась зрительница Ольга Савицкая.

Следующий спектакль проекта «Литературная среда» состоится 17 мая. На сцене, где актеры вновь окажутся вместе со зрителями, они прочитают пушкинского «Евгения Онегина».

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#жизнь #культура

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Екатерина PL