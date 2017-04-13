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11мая
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сегодня, 17:56 0

Девять районов Благовещенска озеленят в этом году

Девять районов Благовещенска озеленят в этом году

В этом году Благовещенск ждет масштабное озеленение. Оно коснется девяти районов города. Администрация планирует высадить 800 деревьев весной и 1 200 осенью. Это не считая озеленения парка Дружбы в микрорайоне – там уже посадили более 1 000 кустарников. На это благовещенка Альбина Попова потратила муниципальный грант в 200 тысяч рублей.

Активная горожанка продемонстрировала насаждения мэру Валентине Калите. У входа в парк уже зацвел персик Давида, в народе его называют сакурой. Вдоль стены высадили венгерскую сирень. Изгородь из краснотала будет разделять пешеходную и велосипедную дорожки. В парке теперь растут акация, ель, рябина и другие.

В посадке деревьев и кустарников участвовали около 50 человек – волонтеры и жители микрорайона. Некоторые принесли свои саженцы. На следующей неделе здесь планируют посадить цветы и создать сад непрерывного цветения.

«Мы подобрали такие растения, которые поочередно цветут. Одно дерево сменяет другое цветением, потом какие-то завязи, плоды. И плоды эти остаются на зиму. Например, калина, рябина, бересклет, барбарис – они круглый год нарядные. На них остаются ягодки. Это и корм для птиц, и очень нарядно выглядит дерево», – поделилась благовещенка Альбина Попова.

Озеленять другие районы города власти начнут со следующей недели. План опубликуют на сайте мэрии. Высаживать деревья будут силами ГСТК и волонтеров. Также к участию приглашают всех горожан.

«Мы начинаем работы с 15-го числа, заканчиваем 22-м. 20 мая выполняем работы на территории, где пересечение улиц Зеленой и 50-летия Октября – там будут разбивать новый сквер – от улицы Чигиринской до Зеленой. Там сейчас пустырь», – сказал первый заместитель мэра Благовещенска Владимир Константинов.

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#природа

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