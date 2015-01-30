В благовещенской библиотеке «Диалог» открылся пункт выдачи книг для незрячих и слабовидящих

В Благовещенске открылся второй пункт, где слабовидящие и незрячие люди могут взять книги для чтения. Пока в библиотеке «Диалог» по адресу: улица Пролетарская, 46, около 150 книг на языке Брайля. Но фонд будет пополняться.

Юрий Николаевич научился читать тифлокниги лишь пять лет назад, когда ему было 57 лет. С тех пор каждое утро он старается начинать с чтения. Особенно любит историю. За год мужчина прочитывает три десятка томов.

«Поначалу книга кажется какой-то непонятной. А потом, когда начинаешь глубже читать, становится явью и понятным. И сливаешься с одной книгой и читаешь», – рассказал Юрий Юрченко.

Часть своей библиотеки – 32 книги – Юрий Юрченко сегодня подарил благовещенской бибилиотеке «Диалог». 110 изданий сюда передала областная библиотека имени Муравьева-Амурского. В коллекции в основном журналы, например, «История и личность», «Легкое чтение».

«Вникаешь в то, что там написано, переживаешь. Описывается судьба какого-то героя. Интересно», – поделилась Марина Гловко.

Каждый журнал по толщине, скорее, напоминает словарь. Потому что одна страница текста обычной книги на языке Брайля занимает в три раза больше места. Библиотека «Диалог» стала вторым местом в городе, где люди с ограничениями по зрению могут взять книгу по абонементу.

Еще более 70 тысяч книг хранится в благовещенском центре библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих людей. Таких в Амурской области живут около 220 человек. Живущим в Благовещенске работники библиотеки упростят доступ к тифлолитературе – будут приносить книги инвалидам на дом.

«Это создано, чтобы люди из центра приходили и читали книги. Мы не будем останавливаться и на том, чтобы только выдавать книги, также будут у нас организованы показы фильмов с тифлокомментариями», – сказала библиотекарь муниципальной библиотеки «Диалог» Елена Дьячкова.

«Чтение по Брайлю просто необходимо, я считаю, если ты хочешь грамотно писать. Когда ты слушаешь книгу, ты же не знаешь, где там расставлены знаки препинания, какова пунктуация, орфография. А читая по Брайлю, что называется, все у тебя перед глазами, то есть на кончиках пальцев», – отметил председатель регионального отделения Всероссийского общества слепых Владимир Титов.

Читать по Брайлю незрячие люди учатся в специальных школах. Ближайшая находится в Бийске. В Благовещенск тифлокниги привозят из Санкт-Петербурга и Москвы. Там работают два на всю страну книжных издательства для людей, не имеющих зрения.

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#жизнь

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Екатерина PL