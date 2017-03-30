СМИ: 80 % импортёров вина могут покинуть российский рынок

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Минфин намерен лишить импортёров вина пониженной ставки акциза, действовавшей при поставках продукции с защищённым географическим указанием и защищённым наименованием места происхождения. Следствием такого решения может стать уход с российского рынка около 80 % компаний, передаёт «Коммерсантъ».

Приказ министерства об отмене льготных ставок был подписан 5 мая.

Пониженный акциз начал действовать 1 января прошлого года: для тихих вин он составлял пять рублей за литр, для игристых – 13, что было вдвое ниже ставок для «незащищенной» продукции (9 и 26 рублей соответственно).

С 2017 года для «защищённых» тихих вин акциз остался прежним, а для игристых – вырос до 14 рублей за литр. При этом для остальных напитков ставки были повышены до 18 рублей и 36 рублей.

Размеры акциза на «защищённые» вина прописаны в Налоговом кодексе, при этом в нём ничего не сказано о каких-либо ограничениях по месту происхождения продукции.

Позиция Минфина по данному вопросу изложена в письме директора департамента налоговой и таможенной политики Алексея Сазанова, отправленного 24 апреля первому замглавы Федеральной таможенной службы Руслану Давыдову. В документе чиновник поясняет, что применение пониженных ставок возможно только в случае, если место производства является субъектом России.

«Вопрос в корректном понимании отраслевого закона, его системном толковании, из которого следует, что вина с защищённым наименованием могут быть только российского производства», – подчеркнул Сазанов, добавив, что подобные нормы необходимы для поддержки отечественных виноделов.

Позиция российского Минфина стала полной неожиданностью для импортёров. По словам менеджеров крупных компаний, представители таможни РФ уже неофициально уведомили участников рынка о перспективе возможной доплаты разницы в акцизах. Один из собеседников «Коммерсанта» заявил, что в ряде случаев речь может идти о сотне миллионов рублей.

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#производство #торговля #экономика

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Алексей Воскобойников