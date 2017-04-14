В июне в Благовещенске выступят актёры японского театра

Два спектакля о непростых взаимоотношениях между мужчинами и женщинами сыграют на сцене драматического театра актеры из Страны восходящего солнца. 27 и 28 июня в рамках совместного проекта «Русская пара, японская пара» театра «Коноситаями» и Амурского областного театра драмы покажут два представления по пьесам русского и японского драматургов.

Японский театр в Благовещенск приезжает впервые. Дайгаку Футакути и Юуми Хирота покажут зрителям одноактовые спектакли «Бумажный шар» авторства Кунио Кисиды и «Медведь» Антона Чехова.

Пьеса «Бумажный шар» (1925) рассказывает о супружеской паре, проводящей вместе воскресный день. В своей постановке Хироаки Ямагути свел пространство действия до небольшого подиума, на котором вынуждены сосуществовать герои. Диалог между супругами — это, скорее, поединок, в котором стремительно сменяются чувства и настроения, воспоминания о былых счастливых годах и разочарование в настоящем, а прощение достигается только смирением. Бумажный шар – это традиционная японская игрушка – изящный разноцветный мячик, такой же хрупкий, как супружеское благополучие.

Коротенькая пьеса Антона Чехова «Медведь», жанр которой сам автор обозначил как «шутка в одном действии», в каком-то смысле также рассказывает о совершенно нешуточном поединке между вдовой Поповой и кредитором Смирновым.

«Зрители могут не переживать, что спектакли на японском языке, синхронно на больших мультимедийных экранах будет транслироваться перевод, – рассказала директор Амурского театра драмы Татьяна Бедина. – Мы уже работали по такой системе, это удобно и зрители всегда понимают, что говорят актёры».

Афиши спектаклей обещают, что, кроме действия на сцене, зрителей ждёт выставка экспонатов японской культуры и быта, выступления мастеров восточных единоборств, выставка икебаны, мастер-класс по оригами, фотосессия в японском стиле, дегустация блюд, чайная церемония с философским печеньем.

Антуражный фестиваль вокруг спектакля и действия на сцене – форма работы, которую в Амурском драмтеатре внедряют всё активней. За последний год здесь проводили детские квесты и театральную ночь для взрослых.

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Анастасия Болотина