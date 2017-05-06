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сегодня, 17:07 0

Огневую подготовку белогорские десятиклассники пройдут в воинских частях

Огневую подготовку белогорские десятиклассники пройдут в воинских частях
Фото: kherson.life

Учащиеся 10-х классов школ Белогорска готовятся к участию в пятидневных учебных сборах. Они стартуют 15 мая и пройдут в одной из воинских частей Белогорского гарнизона. В программе: огневая, физическая, строевая и тактическая подготовка.

До начала проведения учебных сборов школьники пройдут медицинское обследование, а также обязательный инструктаж по технике безопасности, поясняют в белогорском управлении образования. Расписание занятий сборов, расчет часов по предметам обучения, распорядок дня с командованием войсковой части согласован.

День в воинской части школьники будут начинать с построения и развода на занятия. До обеда в программе пять часов занятий и затем еще два. Юношам за 5 дней предстоит пройти 9 часов огневой подготовки. Восемь часов отведено на изучение общевоинских уставов и пять часов – на физическую подготовку. Строевая и тактическая подготовка займет по 4 часа. Остальное учебное время отведено на радиационную, химическую и биологическую защиту, военно-медицинскую подготовку и основы безопасности военной службы. Всего в учебной программе 35 часов, сообщает пресс-служба главы Белогорска.

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#Белогорск #военные #школа

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