Жители Свободненского района жалуются на дороги, разбитые большегрузами «Газпрома»

В редакцию Амур.инфо обратились жители села Рогачевка Свободненского района, которые рассказали о разбитой дороге, ведущей к их селу. По словам людей, недавно через село начали ездить большегрузы «Газпрома», задействованные в строительстве газопровода «Сила Сибири». После этого путь к Рогачевке превратился в сплошное бездорожье.

«Раньше у нас была обычная гравийная дорога, она была в нормальном состоянии. Теперь она вся убита, сплошная грязь кругом. Проехать невозможно, особенно после дождей. Рядом идет строительство газопровода, и большегрузы с надписью "Газпром" начали возить огромные трубы через наше село. Периодически они отсыпают дорогу, но этого хватает ненадолго», – рассказала жительница села Рогачевка Елена Калинина.

Дорога, о которой идет речь, отходит от трассы Свободный – Буссе. Другого пути попасть в село нет. Сегодня утром к сельчанам не смогла добраться хлебовозка, и люди остались без хлеба. «Там сегодня ночью застрял большегруз, который вез очередную многотонную трубу. В итоге всю ночь и утро дорога была перекрыта, пока его оттуда не вытащили. А хлеб как раз утром должны были привезти. Хлебовозка просто развернулась и уехала», – поделилась жительница села.

По словам и. о. главы Свободненского района, у водителей большегрузов есть объездной путь, который они сами проложили через лесной массив, но пробраться по нему техника может только в том случае, если полностью загружена. Когда транспорт налегке, то проехать по объездной дороге он не способен.

«Эта проблема касается не только Рогачевки, такая ситуация во многих селах района. Тут нужно просто потерпеть, это ведь мировая стройка, мы не можем запретить технике ездить через наши села. Они по мере возможности приводят дорогу в порядок, но там представляете, какой поток большегрузов идет! Большегрузы еще и асфальтное покрытие в селе разбивают, но мы сейчас договариваемся с представителями компании, чтобы по окончании работ асфальт нам восстановили. Что касается ситуации с застрявшей сегодня техникой, то действительно из-за нее хлебовозка не смогла проехать. Она приедет в село завтра. Дорогу эту сегодня прогрейдировали, отсыпали, так что теперь там можно проехать», – прокомментировала и. о. главы Свободненского района Эльвира Агафонова.

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#Свободный #строительство #транспорт

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Екатерина PL