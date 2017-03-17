Школьница амурского Желтоярова предложила лучшее решение проблемы импортозамещения

Фильм амурской школьницы о проблеме импортозамещения и санкциях стал лучшим на всероссийском конкурсе «Наша история». Итоги подвели в Москве, амурчанка получила путевку в международный центр «Артек».

Арина Алексеева заняла первое место в одной из номинаций всероссийского конкурса «Наша история». На награждение десятиклассницу из села Желтоярово Свободненского района пригласили в столицу.

В конкурсе приняли участие 500 школьников со всей страны, в том числе шесть амурчанок из Благовещенска, Сковородинского и Мазановского районов. Дети рисовали, писали эссе, снимали фильмы о современной истории России.

Арина Алексеева в своем видеоролике «Импортозамещение: репортаж с окраины России» на примере родного села раскрыла тему санкций и импортозамещения.

«Село Желтоярово находится на Дальнем Востоке в Амурской области, в 200 километрах от китайской границы и в 30 километрах от космодрома Восточный. Места живописные. Все здесь есть: тайга, плодородные поля и широкая река Зея», – начинает фильм десятиклассница.

Арина Алексеева в своем фильме рассказала истории местных жителей: пенсионерки, механизатора, электрика, учителя, фермера, продавца. Каждый из них рассказал, какую продукцию выращивает, держит ли скот и с какими проблемами сталкивается.

«Жители вспоминают времена Советского Союза, когда существовали заготовительные конторы и каждый сельчанин мог сдать как лишнее ведро моркови, так и тонну картофеля. Принимали не только овощи, но и мясо, мед, дикоросы. Сельский житель был уверен, что его труд не пропадет даром, что он оплачивается. А государство получало высококачественные натуральные продукты, которые шли на производство консервов, обеспечение армии. В то же время цены на горюче-смазочные материалы и энергоносители были гораздо ниже закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию. Именно такой конкретной помощи ждут сельчане. Именно такой конкретной помощи ждут сельчане. Поддержка не только крупного производителя, но и частника дала бы хороший толчок к развитию и восстановлению села, росту уровня жизни, созданию новых рабочих мест. Проблема импортозамещения решилась бы в считанные годы», – подводит итог автор фильма.

За отличную работу девушка получила путевку в международный детский центр «Артек» на профильную смену «Стратегия будущего». Туда Арина поедет в ноябре.

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Нино Кохреидзе