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Почти половина амурских торговцев алкоголем перешла на новые онлайн-кассы

Почти половина амурских торговцев алкоголем перешла на новые онлайн-кассы

По состоянию на 10 мая 2017 года в Приамурье зарегистрировано 1 800 новых онлайн-касс, требуют модернизации еще 5 600 кассовых аппаратов. С 31 марта предприятия, торгующие алкогольной продукцией на территории России, должны были применять только онлайн-кассы вместо традиционных.

Из 951 налогоплательщика, осуществляющего реализацию алкогольной продукции на территории Амурской области, 48 % уже зарегистрировали онлайн- кассы или заключили договор и ожидают их поставки.

К тем торговцам алкогольной продукцией, кто еще не установил новые аппараты, налоговые органы выезжают с рейдами для информирования о требованиях действующего законодательства, чтобы предприниматели успели в ближайшее время заключить договоры на их приобретение.

Требование установить онлайн-кассы с 31 марта касалось тех, кто раньше не пользовался контрольно-кассовыми аппаратами. Те, кто применял ККТ, могут пользоваться аппаратами старого образца до 1 июля 2017 года и затем перейти на онлайн-кассы.

Как сообщало Амур.инфо, контрольно-кассовая техника нового типа (онлайн-кассы) предполагает, что аппараты передают всю информацию о совершаемых сделках в режиме реального времени в налоговую службу.

Учли и те магазины, которые находятся на территориях, удаленных от средств связи. Этим предпринимателям нет необходимости передавать данные, но обзавестись новым типом касс придется все равно.

В новом оборудовании есть фискальный накопитель. Он может долгое время собирать информацию о совершенных сделках. Эта информация сохраняется и в дальнейшем передается в налоговые органы ежегодно.

Существует утвержденный перечень населенных пунктов Амурской области, на территории которых пользователи ККТ могут применять технику в автономном режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных. По состоянию на конец первой декады мая этого года, из 1 800 зарегистрированных онлайн-касс около 400 работают в автономном режиме.

Следующий важный этап начнется с 1 июля 2017 года, когда новый порядок станет обязательным для всех остальных организаций и ИП на общей и упрощенной системе налогообложения.

Заключительный этап перехода на новую систему произойдет 1 июля 2018 года. Тогда онлайн-кассы станут обязательными для ИП на патентной системе налогообложения, для организаций и ИП на ЕНВД, оказывающих услуги населению.

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#налоги #торговля #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Депутат Милонов

    Депутат Милонов
    1 час назад

    это называется искусство заголовка. сравните -

    тут "Почти половина амурских торговцев алкоголем перешла на новые онлайн-кассы"

    и на асн24 - "Больше половины продавцов алкоголя в Приамурье проигнорировали требование установки онлайн-касс"

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Депутат Милоновэто называется искусство заголовка. сравните -

    тут "Почти половина амурских торговцев алкоголем перешла на новые онлайн-кассы"

    и на асн24 - "Больше половины продавцов алкоголя в Приамурье проигнорировали требование установки онлайн-касс"


    Ну что-то вроде того, что стакан наполовину полон или наполовину пуст.

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