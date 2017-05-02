Тигр Боря, выпущенный Путиным, и тигрица Светлая стали родителями

Фото: ifaw.org

У амурских тигров Светлой и Бориса, обитающих в заказнике «Журавлиный» в Еврейской автономной области, появилось пополнение. На днях фотоловушки зафиксировали полосатую маму с тигрятами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт программы «Амурский тигр».

Точное число тигрят сосчитать пока не удалось – на снимках малыши прячутся за мамой.

«Потомство у тигрицы Светлой появилось от Бориса, с которым она живёт в заказнике второй год», – сообщается на сайте программы «Амурский тигр».

Отмечается, что пополнение в семье Бори и Светлой является уникальным случаем, так как хищников выпустили в дикую природу три года назад, после курса реабилитации.

Животные самостоятельно сформировали пару, несмотря на то, что изначально их разделяло почти 500 километров. Впервые Борис и Светлая встретились в октябре 2015 года.

Бориса и Светлую вернули в естественную среду обитания в числе других тигров в 2014 году. Все они прошли специальную подготовку в центре реабилитации. Как сообщало Амур.инфо, тигра Борю вместе с двумя другими тигрятами-сиротами – Кузей и Илоной – в мае того же года в тайгу Амурской области выпустил президент России Владимир Путин. В июне того же года в ЕАО выпустили тигрицу Светлую и самца Устина.

Светлая осталась жить одна в заказнике «Журавлиный»и его окрестностях, а спустя примерно год после выпуска в ЕАО к ней пришёл Борис.

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#Дальний Восток #животные

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Алексей Воскобойников