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11мая
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сегодня, 15:25 2

Туристы: на таможне в Хэйхэ россиян выборочно досматривают

Туристы: на таможне в Хэйхэ россиян выборочно досматривают
Фото: traveltochina.ru

Российских туристов, въезжающих в Китай, досматривают на таможне в Хэйхэ. Об этом амурчане сообщают с соседнего берега. В амурском представительстве МИД и в Центре обеспечения прав и интересов иностранных граждан г. Хэйхэ о мерах, введенных на таможне Хэйхэ, не знают.

Для досмотра въезжающих уводят в отдельную комнату в сопровождении двух охранников, рассказывают благовещенцы.

«При включенной видеокамере проводят обыск, делают копию паспорта, забирают телефон. Ну и в лучших традициях: ставят лицом к стенке, ноги на ширине плеч и обыскивают с помощью металлоискателя, а потом вручную проверяют все карманы. Все содержимое сумки проверяют. У меня все деньги пересчитали. При этом ничего нам не объясняют и на вопросы не отвечают», – рассказывает Дмитрий.

О введении каких-либо мер дополнительного контроля на китайской таможне официально не сообщается. В амурском представительстве МИД подобной информации нет. В Центре обеспечения прав и интересов иностранных граждан г. Хэйхэ информацию о введении дополнительных мер контроля также не подтверждают. Сотрудники центра сообщают, что граждан России, задержанных на таможне Хэйхэ, в настоящее время нет.

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#Китай #таможня #туризм

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    им всегда было плевать на МИД и какие-то там Центры.......

  • Dimas

    Dimas
    1 час назад

    а что еще ездят в китай? на кой черт он сдался!

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