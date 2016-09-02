Этой зимой впервые полигон в Амурской области эксплуатировался круглосуточно

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В общевойсковой армии ВВО, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономной области и в Хабаровском крае, подвели итоги завершившегося зимнего периода обучения. Впервые интенсивность полевых практических занятий по боевой подготовке была доведена до уровня, когда полигон эксплуатировался в круглосуточном режиме.

За пять месяцев с военнослужащими проведено более одной тысячи занятий. Подразделения, поочередно меняя друг друга, нарабатывали практику в полевых условиях днем и ночью. За время интенсивной подготовки более 5 миллионов боеприпасов из различных видов оружия и боевых машин было израсходовано на огневых стрельбах. Основное усилие было направлено на качество проводимых занятий.

Все соединения и воинские части успешно сдали контрольную проверку комиссии. В лучшую сторону отмечены мотострелковое соединение, дислоцированное в Амурской области, и ракетное соединение в Еврейской автономии.

Ближайшее время полигонная учебно-материальная база будет восстановлена и обновлена. Саперные подразделения проверят полигоны на наличие неразорвавшихся снарядов и обезвредят их. Летний период обучения стартует 1 июня этого года, сообщает пресс-служба ВВО.

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Екатерина PL