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сегодня, 15:12 0

Малышу из Тынды нужны деньги на лечение

Малышу из Тынды нужны деньги на лечение

Жителю Тынды Тимерлану Аслямову четыре года, но он до сих пор не умеет ходить и разговаривать. Диагноз мальчика – детский церебральный паралич и задержка речевого развития. Мама Тимерлана собирает деньги на лечение, необходимое сыну.

Большую помощь в лечении оказывают курсы реабилитации, которые малыш проходит в Китае. «У нас есть вызов в китайскую клинику в Харбине на июнь, и для этого нужна сумма в 700 тысяч рублей – оплата лечения плюс проезд и проживание», – рассказала мама малыша Регина Кирилёнок.

На сегодня сумма, которую уже удалось собрать, – 60 000 рублей. Тимерлан уже был на лечении в Китае – летом 2016 года. Родители говорят, что три месяца процедур ему помогли. Тимерлан начал нагибаться, поднимать предметы, вставать с пола самостоятельно, ползать.

На лечение требуется около 700 000 рублей из них 135 000 понадобятся на съём жилья, 36 000 рублей – на услуги переводчика.

Реквизиты для оказания помощи Тимерлану:

карта ВТБ 24 4272 3000 0878 1061

карта Сбербанка 4276 0300 1333 2693

мобильный банк: +7 9145757719. Получатель Регина Кирилёнок.

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#дети #здоровье #Китай

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