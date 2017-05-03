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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: первый в 2017 году полевой маршрут Амурской бассейновой комплексной экспедиции

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: первый в 2017 году полевой маршрут Амурской бассейновой комплексной экспедиции

12 мая утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят о первом в 2017 году полевом маршруте Амурской бассейновой комплексной экспедиции Русского географического общества. Гости студии: руководитель маршрута Владимир Гуторов и член отряда, археолог Максим Миронов. Ведущие утреннего эфира Нино Кохреидзе и Олег Никитин.

Днем в эфир «Эха» выйдет программа «Кабинет психолога». Тема: «Как найти себя?». Собеседница ведущей Екатерины Кузьминой – преподаватель кафедры психологии, тренер центра психологического тренинга БГПУ Елена Процукович. Ведущие дневного эфира Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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