Кемеровский пенсионер выстрелил из пистолета в спину школьнице

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14-летняя кемеровчанка получила ранение в результате стрельбы, открытой престарелым мужчиной. Инцидент произошёл в среду, 10 мая, в одном из общежитий Ленинского района. Пенсионер, уставший от хулиганских выходок школьниц, решил устранить помеху радикальным способом. Об этом пишет VSE42.Ru.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Кемеровской области, 67-летний мужчина задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Подозреваемый уже дал признательные показания. По его словам, он рассердился на школьниц из-за того, что те часто стучали в его дверь без причины. Он долго терпел, но в конце концов вышел из себя. Услышав очередной стук в дверь, он рассвирепел, схватил пистолет, вышел из комнаты и открыл огонь на поражение. В итоге пуля попала в спину одной из школьниц. С помощью подруг пострадавшая сумела выйти на улицу, где девочки вызвали для неё скорую помощь.

В больнице девочке было диагностировано огнестрельное ранение грудной клетки с повреждением левого лёгкого. Пострадавшую прооперировали, в настоящее время, по словам врачей, её жизнь находится вне опасности.

Следствием предварительно установлено, что подозреваемый стрелял из стартового пистолета, переделанного под боевой. Оружие передано для баллистического исследования. Пожилому стрелку предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

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Алексей Воскобойников