Амурчане стали реже жениться, но не перестали разводиться
В 2016 году жители Приамурья создали и зарегистрировали 5 802 молодых семьи. При этом на 1 000 заключенных браков пришлось 705 разводов. Амурстат проанализировал, как часто женились и разводились граждане за последние 26 лет.
По сравнению с 1990 годом амурчане стали реже вступать в брак: на 10 045 браков в 1990 году приходится 5 802 брака в 2016 году. В 2000-2013 годы показатели бракосочетаний в Амурской области также имели тенденцию к росту, чему способствовала благоприятная возрастная структура населения. Число мужчин и женщин в возрасте до 35 лет увеличивалось за счет относительно многочисленного поколения, родившегося в 1980-е годы.
При этом количество разводов остаётся стабильным. К примеру, в 1990 году развелись 4 148 пар, а в 2016 году – 4 088 пар.
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Средний возраст мужчин, зарегистрировавших брак в 2016 году, заметно выше, чем у женщин. Из общего числа вступивших в брак мужчин 50,3 % вступили в брак в возрасте 25-34 лет. Среди женщин 35,6 % были моложе 25 лет, 43,0 % находились в возрасте 25-34 года.
Пик разводов приходится на возрастную группу от 25 до 34 лет. Среди тех, кто развёлся, в основном молодые семьи до четырёх лет – 42,8 % от общего количества.
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