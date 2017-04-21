Амурчане стали реже жениться, но не перестали разводиться

В 2016 году жители Приамурья создали и зарегистрировали 5 802 молодых семьи. При этом на 1 000 заключенных браков пришлось 705 разводов. Амурстат проанализировал, как часто женились и разводились граждане за последние 26 лет.

По сравнению с 1990 годом амурчане стали реже вступать в брак: на 10 045 браков в 1990 году приходится 5 802 брака в 2016 году. В 2000-2013 годы показатели бракосочетаний в Амурской области также имели тенденцию к росту, чему способствовала благоприятная возрастная структура населения. Число мужчин и женщин в возрасте до 35 лет увеличивалось за счет относительно многочисленного поколения, родившегося в 1980-е годы.

При этом количество разводов остаётся стабильным. К примеру, в 1990 году развелись 4 148 пар, а в 2016 году – 4 088 пар.

На 1 000 населения 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 Число браков 9,5 7,5 6,4 7,8 9,1 9,3 9,1 8,8 7,9 7,2 Число разводов 3,9 5,2 4,1 4,7 5,2 5,7 6,1 6,1 5,1 5,1 Число разводов на 1 000 браков 413 688 640 604 568 610 667 692 652 705

Средний возраст мужчин, зарегистрировавших брак в 2016 году, заметно выше, чем у женщин. Из общего числа вступивших в брак мужчин 50,3 % вступили в брак в возрасте 25-34 лет. Среди женщин 35,6 % были моложе 25 лет, 43,0 % находились в возрасте 25-34 года.

Пик разводов приходится на возрастную группу от 25 до 34 лет. Среди тех, кто развёлся, в основном молодые семьи до четырёх лет – 42,8 % от общего количества.

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#жизнь

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Анастасия Болотина