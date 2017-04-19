Фильм о жизни балерины «Большой» и фэнтези «Меч короля Артура»: кинопремьеры недели

Фото: www.kino-teatr.ru

На этой неделе в благовещенских кинотеатрах стартуют три киноновинки. Это фэнтезийный приключенческий фильм «Меч короля Артура», российская драма «Большой» и мультфильм «Рыбки». Амур.инфо рассказывает об очередных премьерах в кино.

Меч короля Артура

Фильм режиссёра Гая Ричи по отдалённым мотивам легенд о короле Артуре. Сценарий основан на романе Томаса Мэлори «Смерть Артура».

Молодой Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живёт до момента, когда судьба сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется – влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон.

Актеры: Чарли Ханнэм, Астрид Берже-Фрисби, Джуд Лоу, Джимон Хонсу, Эрик Бана. Режиссер: Гай Ричи.

Фильм покажут в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», в «Харбине» и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Большой

Российский фильм режиссёра Валерия Тодоровского о трёх периодах жизни балерины Большого театра.

Юная и необычайно талантливая танцовщица Юля Ольшанская из маленького шахтерского городка вытягивает «счастливый билет»: её замечает бывший артист балета Потоцкий и прочит будущее великой балерины, достойной главной сцены страны. Однако для того, чтобы стать бриллиантом, любому, даже самому выдающемуся алмазу требуется огранка, и путь на легендарные подмостки Большого театра для Юли лежит через стены балетной школы, где опеку над непокорной провинциалкой берет еще более своенравная преподавательница Галина Михайловна Белецкая. Превращение в приму потребует невероятного самоотречения, и Юля на собственном опыте должна будет убедиться, что большой балет – это не только белизна пачек, золото лож и скольжение шелковых лент. Но никакие препятствия не остановят того, у кого есть Большая Мечта.

Актеры: Алиса Фрейндлих, Валентина Теличкина, Александр Домогаров, Николя Ле Риш, Маргарита Симонова. Режиссер: Валерий Тодоровский.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск» и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Рыбки

Океан покрывает собой более 70 % нашей планеты и практически не изучен. Там на глубине встречаются удивительные создания. Например, улыбчивый Скатик, непоседа Фонарь и Иглобрюшка – трио друзей не разлей вода! Их ждут приключения, испытания и загадки! Выдержат ли они? Конечно. Но придется многому научиться.

Актеры: Эйприл Роуз, Эван Трэмел. Режиссер: Эван Трэмел.

Мультфильм покажут в ДК Профсоюзов.

С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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Екатерина PL