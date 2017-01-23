Электронная карта кладбищ появится в России

Фото: peterburg-address.ru

В России появится максимально полная электронная база захоронений – соответствующее разрешение выдал Роскомнадзор. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор компании ООО «РусКладбища», Максим Логанов.

«Задумка в том, чтобы была не только максимально полная база захоронений, но и возможность проложить точный маршрут, с фотографиями. На сайте будут и обычные кладбища, и мемориалы, и воинские захоронения. Все данные мы и собираем, и проверяем вручную, за несколько месяцев удалось полностью “оцифровать” Санкт-Петербург и Ленобласть», – рассказал собеседник издания.

Чтобы найти данные о конкретном человеке, необходимо знать его точные данные – фамилию, имя и отчество; также можно ввести в поисковое поле дату рождения и дату смерти. Тогда на карте появится место конкретного захоронения.

С инициативой «оцифровать» кладбища в 2016 году выступил Минстрой РФ. Пилотный проект должен был стартовать в начале этого года, однако он не был запущен в силу разных причин.

Член рабочей группы по совершенствованию законодательства о погребении и похоронном деле Госдумы Павел Уланов поддержал подобную инициативу. «Мы предлагали создать единую базу, официальный портал, куда бы подгружались данные разных проектов, от общественных движений, предпринимателей. Идею так и не воплотили, возможно, посчитали экономически необоснованной. Но такие системы, безусловно, необходимы», – сказал Уланов.

Единственная существующая на сегодняшний день в России государственная база захоронений принадлежит Министерству обороны. На портале «Мемориал» можно отыскать данные о погибших бойцах в годы Великой Отечественной войны, а во многих случаях и узнать точное местоположение захоронения.

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Алексей Воскобойников