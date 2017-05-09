Температура немного понизится: прогноз погоды в Амурской области на 12 мая

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В Амурской области 12 мая ожидается увеличение облачности, местами пройдет дождь – от слабого до умеренного. Также синоптики прогнозируют грозы. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду. Температура составит 15…20 градусов, местами – до плюс 10.

В Благовещенске в этот день также ожидается увеличение облачности до значительной, пройдет дождь. Юго-восточный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Термометры покажут 13…15 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL