В первенстве России по боксу будет участвовать благовещенский спортсмен

Фото: нашебутово.рф

Путевку на первенство России по боксу по итогам региональных соревнований завоевал благовещенский спортсмен Георгий Король. На всероссийские соревнования подросток поедет впервые.

Региональные соревнования проходили в городе Большой Камень Приморского края. Юный амурский боксер 2003 года рождения провел на первенстве ДФО три боя, два из которых завершил досрочно. Георгий Король – воспитанник тренера Дениса Костюнина.

Георгий Король – неоднократный победитель региональных турниров, первенства ДЮСШ № 5, турнира Георгия Победоносца и ряда других соревнований в Амурской области. В первенстве страны он участвует впервые.

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Нино Кохреидзе