В первенстве России по боксу будет участвовать благовещенский спортсмен
Путевку на первенство России по боксу по итогам региональных соревнований завоевал благовещенский спортсмен Георгий Король. На всероссийские соревнования подросток поедет впервые.
Региональные соревнования проходили в городе Большой Камень Приморского края. Юный амурский боксер 2003 года рождения провел на первенстве ДФО три боя, два из которых завершил досрочно. Георгий Король – воспитанник тренера Дениса Костюнина.
Георгий Король – неоднократный победитель региональных турниров, первенства ДЮСШ № 5, турнира Георгия Победоносца и ряда других соревнований в Амурской области. В первенстве страны он участвует впервые.
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