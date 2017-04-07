Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:47 0

В первенстве России по боксу будет участвовать благовещенский спортсмен

В первенстве России по боксу будет участвовать благовещенский спортсмен
Фото: нашебутово.рф

Путевку на первенство России по боксу по итогам региональных соревнований завоевал благовещенский спортсмен Георгий Король. На всероссийские соревнования подросток поедет впервые.

Региональные соревнования проходили в городе Большой Камень Приморского края. Юный амурский боксер 2003 года рождения провел на первенстве ДФО три боя, два из которых завершил досрочно. Георгий Король – воспитанник тренера Дениса Костюнина.

Георгий Король – неоднократный победитель региональных турниров, первенства ДЮСШ № 5, турнира Георгия Победоносца и ряда других соревнований в Амурской области. В первенстве страны он участвует впервые.

Просмотров всего: 59

#жизнь #спорт #школа

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Москвич, проживающий в Китае, получил гектар в Свободненском районе
Общество 1

Гандболисты АмГУ стали победителями чемпионата области
Происшествия 8

Арест на 7 суток получил амурчанин за шумный автомобиль
Общество 15

Медики обследовали детей, доведенных до истощения молодой матерью в Магдагачи