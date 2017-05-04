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сегодня, 13:02 0

23 человека погибли на свадьбе в Индии при обрушении зала торжеств

23 человека погибли на свадьбе в Индии при обрушении зала торжеств
Фото: Globallookpress.com

В Индии 23 человека погибли, ещё 28 получили травмы в результате обрушения стены во время свадебной церемонии. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местное издание The Times of India.

Трагедия произошла вечером в среду, 10 мая, в районе Бхаратпур в Раджастане. Во время праздничной церемонии неожиданно рухнула часть зала торжеств. Находившихся в помещении людей завалило обломками.

По предварительной версии правоохранителей, причиной обрушения стены явилась пыльная буря. К месту происшествия прибыли спасатели. Их работу затрудняет отсутствие электричества, отключённого из-за неблагоприятных метеоусловий.

Всех пострадавших доставили в местную больницу. У некоторых из них диагностированы серьезные травмы.

По официальным данным, среди погибших – 11 мужчин, 8 женщин и 4 ребёнка.

Как отмечают «Известия», подобные стихийные бедствия в Индии не редкость. Так, в 2011 году из-за бушевавшей на протяжении нескольких дней пыльной бури более 80 жителей северного штата Уттар-Прадеш погибли под рухнувшими от ветра строениями.

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#происшествия

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