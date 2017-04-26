Подростки угнали три автомобиля в Благовещенске

Фото: lada.drom.ru

Дело о краже автомобилей рассмотрели в Благовещенском городском суде. Фигуранты – двое несовершеннолетних жителей областной столице. За 4 месяца они угнали 3 отечественных автомобиля.

Действовали подростки сообща: пока один взламывал машины, второй следил за тем, чтобы никто их не заметил. Присматривали молодые люди в основном «Жигули» различных модификаций.

В июле 2016 года из двора по Театральной молодые люди похитили автомобиль «Жигули». Подростки открыли машину отверткой, подобрали ключ к замку зажигания и поехали. Через несколько дней экспортную модификацию автомобиля той же марки парни увидели в Чигирях. На этот раз на месте преступления подростков застал владелец отечественного автомобиля.

Не успокоились молодые люди и после неудачной попытки. В октябре прошлого года, предварительно выпив, один из них решил угнать и угнал автомобиль ВАЗ 21074 из двора по улице Островского. Через несколько дней он неподалеку похитил автомобиль «Ока».

Ущерб по трем угнанным отечественным автомобилям составил 350 000 рублей.

В суде несовершеннолетние свою вину в преступлениях признали, но от дачи показаний отказались. Оба получили по два года условно.

Автомобили вернули владельцам, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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Нино Кохреидзе