Пожароопасная обстановка в Приамурье сохраняется

10 мая на территории Амурской области пожарно-спасательные формирования области зарегистрировали девять палов сухой растительности. Все палы потушены, в районах Приамурья пожароопасная обстановка сохраняется.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области за прошедшие сутки сухая трава горела в Благовещенском, Бурейском, Сковородинском, Завитинском и Ивановском районах, а также в поселке Прогресс и Зее. В тушении девяти палов были задействованы 73 человека личного состава пожарно-спасательных подразделений области, пожарные-добровольцы и 21 единица техники.

На 11 мая III класс пожарной опасности установлен в 20 районах Приамурья: Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском Зейском, Октябрьском, Ромненском, Тамбовском, Тындинском Ивановском, Константиновском, Магдагачинском, Мазановском, Серышевском, Селемджинском, Благовещенском, Свободненском, Сковородинском и Шимановском. Эти данные предоставила информационная система дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства и ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза».

10 мая на территории области зарегистрировано 18 термических аномалий в Архаринском, Бурейском, Зейском, Магдагачинском и Шимановском районах. Для наземной проверки термоточек привлечены 201 человек и 46 единиц техники.

10 мая органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области составлено 10 протоколов об административных правонарушениях на граждан о нарушении мер пожарной безопасности (с начала пожароопасного периода – 557 протоколов).

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Анастасия Болотина