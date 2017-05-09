Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:52 0

Пожароопасная обстановка в Приамурье сохраняется

Пожароопасная обстановка в Приамурье сохраняется

10 мая на территории Амурской области пожарно-спасательные формирования области зарегистрировали девять палов сухой растительности. Все палы потушены, в районах Приамурья пожароопасная обстановка сохраняется.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области за прошедшие сутки сухая трава горела в Благовещенском, Бурейском, Сковородинском, Завитинском и Ивановском районах, а также в поселке Прогресс и Зее. В тушении девяти палов были задействованы 73 человека личного состава пожарно-спасательных подразделений области, пожарные-добровольцы и 21 единица техники.

На 11 мая III класс пожарной опасности установлен в 20 районах Приамурья: Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском Зейском, Октябрьском, Ромненском, Тамбовском, Тындинском Ивановском, Константиновском, Магдагачинском, Мазановском, Серышевском, Селемджинском, Благовещенском, Свободненском, Сковородинском и Шимановском. Эти данные предоставила информационная система дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства и ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза».

10 мая на территории области зарегистрировано 18 термических аномалий в Архаринском, Бурейском, Зейском, Магдагачинском и Шимановском районах. Для наземной проверки термоточек привлечены 201 человек и 46 единиц техники.

10 мая органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области составлено 10 протоколов об административных правонарушениях на граждан о нарушении мер пожарной безопасности (с начала пожароопасного периода – 557 протоколов).

Просмотров всего: 150

#МЧС #пожары #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

23 человека погибли на свадьбе в Индии при обрушении зала торжеств
Происшествия 2

Подростки угнали три автомобиля в Благовещенске
Происшествия 6

Больше года строгого режима получил благовещенец, украв золотое кольцо
Происшествия

Главы амурских сельсоветов оштрафованы за нескошенную траву