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Больше года строгого режима получил благовещенец, украв золотое кольцо

Больше года строгого режима получил благовещенец, украв золотое кольцо
Фото: sweet211.ru

Приговор благовещенцу, укравшему у знакомой золотое кольцо, вынес благовещенский суд. Рецидивист, недавно освободившийся из колонии по условно-досрочному, получил 1 год и 3 месяца колонии строгого режима.

Ограбить знакомую благовещенец решил, когда был у нее в гостях. Зная, где хранится шкатулка с драгоценностями, он тайно похитил золотое кольцо. Украшение весом немногим более двух граммов с камнем он сдал в ломбард. Кольцо оценили в 10 000 рублей. Вырученные деньги он вскоре потратил.

В суде мужчина свою вину признал и раскаялся. Ущерб потерпевшей возместил. Но, оказалось, это не единственное его преступление. В марте 2015 года он вышел из мест не столь отдаленных по условно-досрочному освобождению, не отбыв в колонии полный срок.

За кражу кольца стоимостью 10 000 рублей благовещенец получил 10 месяцев лишения свободы. Но за рецидив по совокупности суд назначил ему 1 год 3 месяца колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    1 час назад

    Что то с трудом верится, что строгий режим)) Скорей всего общий

  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    1 час назад

    Строгач дают только по тяжким статьям

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    59 минут назад

    А где же крикуны, которые: "это же всего лишь кольцо, за что строгач ко-ко-ко?" Ну как в случае с собакой было.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    57 минут назад

    sprawedliwostСтрогач дают только по тяжким статьям


    Рецидуям строгач тоже влепляют. Необязательно по тяжким.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    34 минуты назад

    Ну надо же.

  • EvgenZ

    EvgenZ
    2 минуты назад

    Не досидел, не доперевоспитали. )))

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