Больше года строгого режима получил благовещенец, украв золотое кольцо

Фото: sweet211.ru

Приговор благовещенцу, укравшему у знакомой золотое кольцо, вынес благовещенский суд. Рецидивист, недавно освободившийся из колонии по условно-досрочному, получил 1 год и 3 месяца колонии строгого режима.

Ограбить знакомую благовещенец решил, когда был у нее в гостях. Зная, где хранится шкатулка с драгоценностями, он тайно похитил золотое кольцо. Украшение весом немногим более двух граммов с камнем он сдал в ломбард. Кольцо оценили в 10 000 рублей. Вырученные деньги он вскоре потратил.

В суде мужчина свою вину признал и раскаялся. Ущерб потерпевшей возместил. Но, оказалось, это не единственное его преступление. В марте 2015 года он вышел из мест не столь отдаленных по условно-досрочному освобождению, не отбыв в колонии полный срок.

За кражу кольца стоимостью 10 000 рублей благовещенец получил 10 месяцев лишения свободы. Но за рецидив по совокупности суд назначил ему 1 год 3 месяца колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Просмотров всего: 586

#криминал #происшествия

распечатать

Нино Кохреидзе