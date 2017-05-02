В БГПУ и АмГУ выбрали кандидатов в ректоры

Члены ученых советов в БГПУ и АмГУ выбрали кандидатов на посты ректоров своих вузов. Согласно законодательству, губернатору области необходимо согласовать выдвинутые кандидатуры, что и было сделано 11 мая. Глава региона поддержал Андрея Плутенко в Амурском госуниверситете и Веру Щекину – в педуниверситете.

На встрече с учёным советом БГПУ рассказали, что до 21 апреля комиссия принимала документы на регистрацию в качестве кандидатов в ректоры. 26 апреля в ходе обсуждения членами ученого совета были утверждены три кандидатуры на пост руководителя вуза: Вера Щекина, Марина Попова, Александр Семочкин. Ученым советом поддержана кандидатура исполняющего обязанности ректора Веры Щекиной и выдвинута на согласование с руководителем области.

«В прошлом году мы уже встречались на заседании ученого совета БГПУ. Мной была поддержана выдвинутая преподавателями кандидатура на место исполняющего обязанности ректора педагогического вуза. Сейчас стоит вопрос о согласовании кандидатуры на пост руководителя вуза. Я полностью поддержу решение ученого совета и одобрю того кандидата, которого вы изберете. Именно вам в последующем ежедневно работать с этим человеком, поэтому буду руководствоваться только вашим мнением, мнением коллектива вуза», – сказал Александр Козлов.

В ходе беседы губернатором также были подняты вопросы о реконструкции исторического здания педагогического университета и реконструкции участка набережной, прилегающей к территории вуза.

«Необходимо поднимать вопрос о ремонте здания БГПУ. Историческое здание должно служить украшением города. В настоящее время прорабатывается вопрос финансирования участка набережной, расположенного за зданием педуниверситета. В нынешнем году планируется завершить реконструкцию набережной от улицы Святителя Иннокентия до улицы Пионерской. После будет решаться вопрос с ремонтом остальных участков», – сказал губернатор.

Процедура выдвижения и утверждения кандидатов в ректоры также прошла в Амурском государственном университете. В качестве кандидатов были зарегистрированы четыре человека: Аркадий Козырь, Андрей Плутенко, Людмила Понкратова, Михаил Швецов.

Ученым советом университета была поддержана кандидатура действующего ректора Андрея Плутенко. «При согласовании буду опираться на мнение преподавателей учебного заведения. Решение, которое вы озвучили, я и поддержу. До 12 мая документ будет подписан», – сказал Александр Козлов.

В ходе заседания Андрей Плутенко озвучил планы по созданию лаборатории экономических исследований, направленной на изучение вопросов экономики Приамурья.

«Нам нужно ваше одобрение для получения информации от профильного министерства. В дальнейшем лаборатория сможет предоставлять свои рекомендации региональному правительству или муниципалитетам», – сказал Андрей Плутенко.

Руководитель области одобрил предложение ученого совета. Соответствующее поручение было дано профильному министерству.

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Екатерина PL