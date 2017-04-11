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сегодня, 11:48 6

Мизулина назвала провокацией идею налога на малодетность

Мизулина назвала провокацией идею налога на малодетность
Фото: РБК

Елена Мизулина – заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству – назвала предложение ввести в России налог на малодетность провокацией. Об этом пишет газета «Известия».

«Введение налога на малодетность видится мне своего рода провокацией», – отметила зампред, отметив, что единственным правильным путём будет введение дополнительных мер поддержки семей с детьми в зависимости от количества детей.

Мизулина напомнила, что понятие многодетности в разных регионах разное. В каких-то республиках многодетными считаются семьи, где пять и более детей, в ряде регионов – три и более. Всё это зависит от демографической ситуации в конкретном субъекте страны, подчеркнула сенатор.

Акцент в семейной политике должен быть сделан на поддержку, а не на дискриминацию определенных категорий, убеждена представитель Совфеда

«Любые инициативы о введении налога на малодетность, на бездетность представляются мне ошибочными и вредными», – сказала Мизулина.

Как сообщало Амур.инфо, накануне Институт демографии, миграции и регионального развития России направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», который предусматривает в том числе введение налога на малодетность. Автором инициативы является директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его словам, сегодня 6,5 % российских семей – многодетные. При этом они растят почти 20 % всех детей в стране. Документ предусматривает приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу, право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями, а также введение в России налога на малодетность.

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#налоги #российская власть

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Дядя_Шурик

    Дядя_Шурик
    2 часа назад

    Сегодня не первое апреля? Точно?

  • Депутат Милонов

    Депутат Милонов
    1 час назад

    считаю само существование мизулины - провокацией!

  • medium

    medium
    1 час назад

    ну то, что это признак дурости, так это точно - заставлять семьи рожать много детей!!!

  • БаРмалей

    БаРмалей
    52 минуты назад

    Тупость зашкаливает-весеннее обострение.Пора депутатов отправить на картошку

  • vertex

    vertex
    51 минута назад

    БаРмалей

    Тупость зашкаливает-весеннее обострение.Пора депутатов отправить на картошку



    На Новую Землю.

  • Oldlord

    Oldlord
    6 минут назад

    Депутат Милонов

    считаю само существование мизулины - провокацией!



    Ей бы объяснить своему сыну, с кем надо, а с кем не гоже обручаться.



    ~~Сын депутата Госдумы Мизулиной Николай и сын экс министра РФ Фурсенко Александр вышли замуж в мэрии Сиэтла.

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