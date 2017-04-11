Мизулина назвала провокацией идею налога на малодетность

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Елена Мизулина – заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству – назвала предложение ввести в России налог на малодетность провокацией. Об этом пишет газета «Известия».

«Введение налога на малодетность видится мне своего рода провокацией», – отметила зампред, отметив, что единственным правильным путём будет введение дополнительных мер поддержки семей с детьми в зависимости от количества детей.

Мизулина напомнила, что понятие многодетности в разных регионах разное. В каких-то республиках многодетными считаются семьи, где пять и более детей, в ряде регионов – три и более. Всё это зависит от демографической ситуации в конкретном субъекте страны, подчеркнула сенатор.

Акцент в семейной политике должен быть сделан на поддержку, а не на дискриминацию определенных категорий, убеждена представитель Совфеда

«Любые инициативы о введении налога на малодетность, на бездетность представляются мне ошибочными и вредными», – сказала Мизулина.

Как сообщало Амур.инфо, накануне Институт демографии, миграции и регионального развития России направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», который предусматривает в том числе введение налога на малодетность. Автором инициативы является директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его словам, сегодня 6,5 % российских семей – многодетные. При этом они растят почти 20 % всех детей в стране. Документ предусматривает приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу, право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями, а также введение в России налога на малодетность.

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#налоги #российская власть

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Алексей Воскобойников