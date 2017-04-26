Китайцы предложили назвать свой новый авианосец «Пипи ся»

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В Китае по итогам онлайн-голосования за лучшее имя для нового авианосца «Проект 001А» победил вариант, звучащий для русского уха не совсем однозначно – pipixia (то есть, «пипи ся»). Именно так произносится на китайском языке «рак-богомол» – за этот вариант проголосовали 1,37 миллиона человек, передаёт ИА «Дейта» со ссылкой на South China Morning Post.

Среди других имён, рассматриваемых при голосовании – «Тайвань» и «Сунь Укун» (один из самых популярных китайских литературных персонажей).

Несмотря на народное волеизъявление, официальный представитель Минобороны страны Ян Юйжин заявил, что в честь рака-богомола авианосец называть не станут. По словам Юйжина, вопрос наименования решится ближе к 2020 году, когда судно введут в эксплуатацию.

Как сообщало Амур.инфо, авианосец был спущен на воду 26 апреля 2017 года в городе Далянь. Это второй по счёту (и первый – собственного производства) авианосец в КНР. Старт строительству первого китайского авианосца собственного производства был дан 11 ноября 2013 года. Его длина составляет 315 метров, ширина – 75 метров, вес – 70 тысяч тонн, крейсерская скорость – 31 морской узел. По данным китайских СМИ, на борту авианосца могут базироваться 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15).

Рак-богомол — популярный в Китае морепродукт, который широко высмеивают за его причудливый вид. В стране даже существует устойчивое выражение: «Пойдём, рак-богомол!».

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Алексей Воскобойников