В Благовещенске организуют «Добромаркет» в помощь Даше Сибилевой

Фото: www.ehands.ru

Благовещенцев приглашают на благотворительный «Добромаркет». Мероприятие состоится 13 мая с 16:00 до 20:00 на набережной реки Амур в районе ротонды. На «Добромаркете» соберутся местные мастера, которые представят свои работы. Вырученные от продажи товаров средства пойдут на лечение маленькой Даши Сибилевой, полуторагодовалой девочки с диагнозами: ДЦП, спастический тетрапарез, задержка психомоторного развития.

В мероприятии примут участие около 20 благовещенских мастеров hand made разных направлений – художники, мастера вязания, дизайнеры одежды, украшений, аксессуаров, игрушек.

Кроме того, в рамках мероприятия запланированы творческие номера: эстрадные, цирковые и другие. Каждый желающий сможет сделать фото с выставочными собаками школы Top-Dogs, а также купить шарик с надписью: «Я помог Даше». Для детей будет работать аквагример. Также запланированы розыгрыши, подарки, конкурсы и многое другое.

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#дети #здоровье

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Екатерина PL