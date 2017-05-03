Главы амурских сельсоветов оштрафованы за нескошенную траву

В Амурской области по требованию прокурора Завитинского района главы четырех сельсоветов – Албазинского, Белояровского, Верхнеильиновского и Болдыревского – оштрафованы за нарушение законодательства о пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Они не позаботились о том, чтобы вовремя ликвидировать в сёлах сухую растительность.

Сухая растительность в ветреную погоду создаёт опасность распространения огня на близлежащие дома и поселения. В условиях особого противопожарного режима наличие сухой травы вокруг жилья – прямая угроза жизни и здоровью населения.

В нарушение законодательства о пожарной безопасности главы Албазинского, Белояровского, Верхнеильиновского, Болдыревского сельсоветов не обеспечили надлежащую подготовку к весеннему пожароопасному периоду и не ликвидировали на территориях населенных пунктов сухую травянистую растительность.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области, в связи с выявленными нарушениями прокурором Завитинского района в адрес глав этих сельсоветов внесены представления об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности. Кроме того, главы сельсоветов признаны виновными в совершении административного правонарушения. В качестве наказания им назначены штрафы по 15 тысяч рублей каждому.

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Анастасия Болотина