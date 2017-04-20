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11мая
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сегодня, 10:31 0

С начала года в Амурской области изъяли 50 килограммов фальсифицированной молочной продукции

С начала года в Амурской области изъяли 50 килограммов фальсифицированной молочной продукции
Фото: primfermer.com

За первый квартал 2017 года в ходе контрольно-надзорных мероприятий в Приамурье выявлено 15 образцов фальсифицированной молочной продукции. Изъятый товар не соответствовал требованиям «О безопасности молока и молочной продукции» по показателям идентификации, в частности по жирно-кислотному составу – молочный жир был заменен жирами растительного происхождения. Кроме того, три образца не соответствовали по микробиологическим показателям.

Продукция, не соответствующая требованиям технического регламента, была изъята из оборота – всего 37 партий общим весом около 50 килограммов.

В отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области выдали им предписания о приостановке продажи фальсификата, изъятию его из оборота и разработке программ мероприятий по предотвращению вреда здоровью. В управления Роспотребнадзора регионов, где находятся изготовители и поставщики фальсифицированной продукции, направлена информация для принятия соответствующих мер.

Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, подмена жирами немолочного происхождения полезных питательных элементов приводит к возникновению остеопороза у взрослых и рахита у детей, нарушению обменных процессов в органах зрения, к сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению.

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#закон #здоровье #производство

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