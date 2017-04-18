МВД покупает самолёт за 1,7 миллиарда с апартаментами для «главного пассажира»

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Министерство внутренних дел России объявило тендер на поставку пассажирского самолёта Ту-204-300 стоимостью 1,7 миллиарда рублей. Воздушное судно включает апартаменты для «главного пассажира», а также два салона для гостей рангом пониже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок.

Согласно описанию, суперлайнер с тремя салонами и таким же количеством вестибюлей предназначен для перевозки 55 пассажиров. В первом салоне будут располагаться четыре кресла повышенной комфортности, а также апартаменты «главного пассажира» (в него входят спальня с двуспальной кроватью, гардероб, туалет, а также рабочий кабинет с трёхместным диваном).

Во втором салоне предполагаются большие стационарные столы для переговоров, три кресла повышенной комфортности и пятиместный диван. Третий салон должен включать в себя места бизнес- и эконом-класса.

Ту-204-300 предназначен для перевозки служебных пассажиров как по России, так и по ближнему и дальнему зарубежью. Дорогостоящий лайнер должен быть выпущен не ранее 2005 года и иметь остатки назначенного ресурса на дату поставки не менее 19 тысяч летных часов и 19 тысяч посадок.

Поставить «министерский» самолёт требуется к декабрю 2018 года в войсковую часть 3553 в Щелково-10 (Московская область). Поставщика планируется выбрать 13 июня по итогам аукциона.

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#российская власть #транспорт

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Алексей Воскобойников