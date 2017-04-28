Долги по зарплате в Приамурье с начала года выросли почти в 7 раз

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Предприятия в Амурской области должны своим работникам 211,1 миллиона рублей. Сумма задолженности возросла по сравнению с началом 2017 года в 6,8 раза. Данные публикует Амурстат.

Сумма долга продолжает увеличиваться от месяца к месяцу. Задолженность по заработной плате по предприятиям и организациям Амурской области, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, на 1 мая 2017 года насчитывала 211,1 миллиона рублей и увеличилась по сравнению с 1 января 2017 года в 6,8 раза. За год долги по зарплате амурчанам выросли в 27,1 раза.

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#работа #соцзащита #экономика

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Анастасия Болотина