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Долги по зарплате в Приамурье с начала года выросли почти в 7 раз

Долги по зарплате в Приамурье с начала года выросли почти в 7 раз
ugranow.ru

Предприятия в Амурской области должны своим работникам 211,1 миллиона рублей. Сумма задолженности возросла по сравнению с началом 2017 года в 6,8 раза. Данные публикует Амурстат.

Сумма долга продолжает увеличиваться от месяца к месяцу. Задолженность по заработной плате по предприятиям и организациям Амурской области, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, на 1 мая 2017 года насчитывала 211,1 миллиона рублей и увеличилась по сравнению с 1 января 2017 года в 6,8 раза. За год долги по зарплате амурчанам выросли в 27,1 раза.

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#работа #соцзащита #экономика

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    3 часа назад

    чето местные сми не понять -то долги уменьшаются,то увеличиваются. Вы напишите лучше -доколе?

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    недавно же писали что долги выплачиваются?

    а кто должен та?

    это за космодром рассчитаться не могут еще?

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