В Амурской области стали дешевле овощи, но подорожали некоторые медикаменты

Фото: ngs24.ru

По данным Амурстата, в Приамурье в апреле снизились цены на некоторые продовольственные товары – это гречневая крупа, овощи, говяжья печень, яйца куриные, зефир, сахар. При этом выросла цена на некоторую рыбу, кофе и сгущенное молоко. Колебания в ценах есть и среди непродовольственных товаров, в частности стали дороже некоторые медикаменты.

Так, гречневая крупа стала дешевле на 6 %, яйца куриные – на 3 %, печень говяжья – на 1,7 %, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) – на 1,5 %, масло подсолнечное – на 1,3 %, зефир – на 1,2 %, сахар – на 1,1 %. Вместе с тем увеличение цен отмечалось в апреле на рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород на 6,5 %, икру лососевых рыб – на 5,1 %, молоко сгущенное с сахаром – на 3,4 %, конфеты мягкие, глазированные шоколадом – на 3 %, рыбу мороженую неразделанную – на 2,6 %, кофе натуральный растворимый – на 2,2 %.

Плодоовощная продукция стала дешевле на 2,7 %, в том числе огурцы свежие подешевели на 26,3 %, апельсины – на 8,9 %, помидоры – на 4,1 %, чеснок – на 3,8 %, овощи замороженные – на 1,8 %, груши – на 1,2 %. Цены на лук увеличились на 11,8 %, капусту – на 9 %, виноград – на 5,2 %, картофель – на 4,2 %, лимоны – на 3,7 %.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Амурской области составила в апреле 4 360 рублей. Самые дорогие минимальные наборы в Тынде и Зее – 4 839 и 4 833 соответственно. Самый дешевый в Благовещенске – 4 209 рублей.

Что касается непродовольственных товаров, то больше всего подорожали туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи (на 3,8 %), кирпич красный (на 3,6 %), полуботинки мужские и туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи (на 3,5 % и 3,4 % соответственно). В этом же списке костюмы трикотажные для детей ясельного возраста на (2,4 %), фотоаппараты, коляски для новорожденных, миксеры, блендеры, сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, комплекты столовых приборов из нержавеющей стали, ветровки мужские, еврошифер, компьютеры планшетные (от 1,6 % до 2,2 %).

Цены на медикаменты снизились на 0,3 %. Диазолин стал дешевле на 6,1 %, валидол – на 3,3 %, дротаверин – на 3,1 %, кетопрофен – на 2,8 %, настойка пустырника – на 2,4 %, винпоцетин – на 2,2 %. Одновременно увеличились цены на стрепсилс (на 4 %), поливитамины с макро- и микроэлементами (на 2,2 %), аллохол, амброксол (на 1,9 %), сульфацетамид, аспирин отечественный (на 1,8 %), индапамид (на 1,7 %).

Среди наблюдаемых видов услуг подорожал проезд в купейном вагоне фирменного и нефирменного поездов дальнего следования – на 40,8 % и 0,4 % соответственно. Дороже стали содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, а также для граждан-собственников жилья в результате приватизации – на 0,4 %.

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Екатерина PL