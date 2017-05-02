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Глава Кубани посоветовал Украине «не дразнить казачество»

Глава Кубани посоветовал Украине «не дразнить казачество»
Фото: i.ytimg.com

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что восстановление авиасообщения с РФ возможно только после возвращения Крыма, востока Украины и Кубани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

«Кубань никогда не была и не будет украинской», – подчеркнул губернатор Краснодарского края, добавив, что казаки всегда защищали Кубань как часть России. Также Кондратьев порекомендовал соседям «не дразнить казачество».

По мнению главы Кубани, если на Украине есть дефицит сельскохозяйственной продукции, эту проблему нельзя решать за счёт возглавляемого им региона.

Чиновник напомнил, что Екатерина II, жаловавшая казакам землю, не могла принимать в расчёт продовольственные проблемы современного украинского государства и выразил готовность отправить в Киев партию учебников по истории и географии «для восполнения пробела в знаниях».

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#политика #Украина

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