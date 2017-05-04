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сегодня, 09:49 1

Гандболисты АмГУ стали победителями чемпионата области

Гандболисты АмГУ стали победителями чемпионата области
Фото minsportamur.ru

В Благовещенске на базе спорткомплекса «Юность» с 1 по 5 мая проходил чемпионат области по гандболу. По итогам соревнований команда Амурского государственного университета стала золотым призёром.

Чемпионат по игре в ручной мяч длился пять дней. За это время на поле спортивного комплекса «Юность» побывали шесть команд: «Урожай» из Ивановки, «Легион» из Благовещенска, представители Константиновки, Детско-юношеской спортивной школы, Дальневосточного аграрного университета и Амурского государственного университета.

«Честь вуза на чемпионате представляла мужская команда, в составе которой есть и студенты, и спортсмены, окончившие АмГУ в предыдущие годы. Примечательно, что в этом году в чемпионате от нашего университета поучаствовало сразу пять первокурсников», – отметил тренер команды АмГУ Виктор Руденко.

Чемпионат был организован по так называемой круговой системе – каждая из команд встретилась абсолютно с каждым из своих соперников. Победителя в итоге выбрали по количеству набранных очков.

«По итогам всех встреч на первое место претендовала наша команда и благовещенский "Легион". Соперники шли с нами вровень, заработали девять очков, столько же получили и мы. Но в итоге мы выбились вперед по разнице забитых и пропущенных мячей», – поделился Виктор Макарович.

Нынешний чемпионат стал для спортсменов окончанием соревновательного сезона. Увидеть их в игре теперь можно будет только летом на соревнованиях по пляжному гандболу.

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#вузы #спорт

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Комментарии
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  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    3 часа назад

    Один фиг во всех командах 80% Ивановские гандболисты

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