Умер актёр Майкл Паркс, сыгравший в фильмах «Убить Билла» и «Твин Пикс»

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Ушёл из жизни американский актер Майкл Паркс, сыгравший в таких фильмах, как «Твин Пикс» и «Убить Билла». Паркс скончался во вторник, 9 мая, в Лос-Анджелесе, в возрасте 77 лет, передаёт «Лента.ру» со ссылкой на Associated Press.

За свою полувековую карьеру Майкл Паркс принял участие в съёмках более чем 100 фильмов и телешоу. Как отмечает агентство, многие из его ранних главных ролей были в «контркультурных» фильмах 1960-х, включая «Дикое семя» и «Автобус Райли в городе».

Паркс сотрудничал с такими известными режиссёрами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес, Кевин Смит, сыграв в фильмах «Убить Билла», «От заката до рассвета» и «Туск». Также Паркс запомнился зрителям по работе в картинах «Джанго освобождённый», «Операция “Арго”», «Планета страха», «Доказательство смерти» и других.

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Алексей Воскобойников