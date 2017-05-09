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Порывы ветра до 19 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 11 мая

Порывы ветра до 19 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 11 мая
Фото: instagram

В Амурской области 11 мая ожидается переменная облачность. Местами пройдет слабый и умеренный дождь, в отдельных районах – сильный. В некоторых районах возможна гроза. Температура в Приамурье в этот день составит 21…26 градусов выше нуля, местами по северу – плюс 11..16 градусов.

Юго-восточный ветер в южных и центральных районах разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 10-15 метров в секунду. На севере ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду с порывами до 14-19 метров в секунду.

В Благовещенске в 6 часов утра термометры показывали плюс 5 градусов, дул северо-западный ветер со скоростью 2-5 метров в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность, в вечернее время ожидается небольшой кратковременный дождь. Юго-восточный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Столбики термометров покажут 22-24 градуса выше нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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