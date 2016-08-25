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11мая
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сегодня, 09:15 1

Многодетным фермерам на Дальнем Востоке будут давать по 300 гектаров земли

Минвостокразвития России предлагает дальневосточным регионам принять закон, позволяющий выделять землю до 300 гектаров многодетным семьям, занимающимся сельским хозяйством. Об этом сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

По его словам, в Приморском крае уже действует эта мера поддержки фермеров с тремя и более детьми.

«Любая многодетная семья, занимающаяся фермерством, уже может получить в Приморском крае 300 гектаров земли. Речь идет о земле, находящейся в государственной или муниципальной собственности. Приморье уже наработало положительную практику. Соответствующий закон работает. Теперь надо распространить этот опыт на другие дальневосточные регионы», – отметил Сергей Качаев.

По словам замминистра, Минвостокразвития России ведет работу по изменению законодательства с главами дальневосточных регионов. «Мы рассчитываем до конца года внести соответствующие изменения в региональное законодательство на всем Дальнем Востоке», – уточнил Сергей Качаев.

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#Дальний Восток #закон #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    15 минут назад

    Спихнуть земли на баланс фермеров? А что они с ней делать будут?

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