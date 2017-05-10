Генпрокуратура проверит ситуацию с лесными пожарами в Амурской области

По данным Федерального агентства лесного хозяйства в этом году году ситуация с природными пожарами в России является неудовлетворительной. В связи с обострением пожароопасной обстановки генпрокуратур РФ организовала соответствующие проверки на нескольких территориях. Амурская область в их числе.

Также будут проверены Республики Бурятия, Забайкальский, Красноярский, Приморский края, Иркутская, Свердловская, Челябинская области и Еврейская автономная область. Во всех этих регионах, в том числе и в Приамурье, пожары наиболее распространены и нанесли значительный вред окружающей среде, жизни и здоровью жителей, их имуществу.

В ходе надзорных мероприятий особое внимание будет обращено на выполнение уполномоченными органами государственной власти, местного самоуправления, контролирующими органами и арендаторами лесных участков возложенных на них законом обязанностей по предотвращению негативных последствий природных пожаров. Результаты работы в этом направлении контролируются генеральной прокуратурой РФ.

Всего с начала пожароопасного периода на территории страны зарегистрировано свыше 2,3 тысячи лесных пожаров, огнем пройдено более 134 тысяч гектаров лесных земель, сообщается на сайте ведомства.

Просмотров всего: 59

#закон #пожары #природа

распечатать

Екатерина PL