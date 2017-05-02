Китай решил стать лидером мирового автопрома: обзор прессы

Фото: automarket-news.ru

Сколько часов в день работали великие люди; насколько различаются цены в супермаркетах Благовещенска; что нужно знать при покупке книг для детей; отличаются ли по звучанию скрипки Страдивари от современных инструментов – об этом в обзоре прессы Павла Савинкина, ведущего «Авторадио-Благовещенск».

Очень интересно

Из еженедельника «Мир новостей» узнал, что английские ученые проанализировали режим работы знаменитых исторических личностей и выяснили, что многие из них трудились всего лишь по 3-4 часа в день, при этом много времени проводили в размышлениях. В поле зрения исследователей попали Исаак Ньютон, Джонатан Свифт, Кальдерон, Франклин, Лаплас и много других – всех перечислять обозреватель не стал. В ходе изучения архивов гениев прошлых столетий выяснилось, что все они работали совсем немного времени, но, правда, делали это регулярно. Крайне редко кто-то работал по вдохновению, почти все они относились к своему труду, как к постылой поденщине.

И почему-то Павел Андреевич подумал о себе...

Вам статья

Листая «Российскую газету», он увидел заголовки о вводе налога на малодетность, о выросшем импорте маргаринов, о найденных 330 тысячах бутылок поддельного алкоголя… Но о том, что нас обдирают как липку и травят чем ни попадя, читатели знают и сами, поэтому Павел Андреевич заостряет из внимание на материале о том, что Китай взял на себя обязательства стать лидером мирового автопрома – в стране подготовили программу развития автомобильного сектора. А тем, кто скептически улыбнется, прочитав эту заметку, напоминает, что в свое время китайские кальсоны «Дружба» считались лучшими в мире. Значит, ничто не мешает китайцам стать первыми и в автопроме.

Не пропусти

Главной темой «Амурской правды» является битва супермаркетов. Главная газета области на своих страницах сравнила ценники в крупных магазинах Благовещенска после появления гипермаркета «Самбери». Понятно, что с открытием новой торговой точки покупателей больше не стало, а значит, за каждого необходимо бороться, чем менеджеры и занимаются.

Прочитав публикацию Екатерины Гвоздовской можно прийти к выводу, что по-любому: старый друг – лучше новых двух.

Также в номере

В «Амурке», что ни страница, то материалы, достойные внимания (вот только фамилии авторов – Варвара Сиянова, Андрей Анохин, Анна Дёрова, Оксана Холодова – и это автор обзора только начал перечисление). Но особо он отметил публикацию «Ужасы нашего колобка» пера Ксении Арефьевой (недавно стала мамой, поздравляем!).

Автор разбирается, на что обращать внимание при покупке книг для детей. Оказывается, это целая наука: каждый должен знать, с какой стороны падает свет на страницу, какими должны быть иллюстрации и что делать, если детская сказка неожиданно оказывается ужастиком или секс-пособием.

На посошок

Завершается обзор дайджестом «Удивительный мир», в котором рассказывается о том, что американские ученые, сравнив звучание скрипок Страдивари и инструментов, изготовленных по современным технологиям, пришли к выводу, что отличить их невозможно. В ходе эксперимента музыканты поочередно играли с завязанными глазами на скрипках Мастера и современных инструментах. Ни исполнители, ни слушатели не смогли точно сказать, какая из скрипок звучит в данный момент.

Отразится ли это на цене скрипок Страдивари на антикварном рынке, не говорится…

Об этом пишут все

P.S. Еще в сегодняшних газетах можно прочесть о том, что Владимир Путин результативно играл в хоккей, еще о том, что Дмитрий Медведев дал поручение обратить внимание на социальную сферу, еще о том, что Александр Козлов рассказал премьеру об успехах ТОР в регионе…

Но Павлу Андреевичу показалось более интересным то, о чем он рассказал в обзоре.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова