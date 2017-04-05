Арест на 7 суток получил амурчанин за шумный автомобиль

Фото: resepty.ru

Шумный автомобиль госинспекторы остановили на седьмом километре трассы Благовещенск – Свободный. Уровень шума при работе транспортного средства превышал нормативы, установленные госстандартами в России. За нарушение молодой человек получил 7 суток ареста.

Автомобилем управлял мужчина 1990 года рождения. Уже при составлении протокола выяснилось, что за это нарушение водителя уже останавливали. Тогда вынесли требование нарушение устранить. Но гражданин не послушался.

Во второй раз суд поблажек автомобилисту не дал. 27-летнего водителя ждут 7 дней ареста, сообщает пресс-служба областного УВД.

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#жизнь #происшествия #транспорт

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Нино Кохреидзе