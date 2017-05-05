11 мая в США едят всё, что хотят

Фото: Stephensons

В США сегодня отмечают один из самых необычных неофициальных праздников – Национальный день, когда можно есть то, что хочется, или, другими словами, «Ешьте, что хотите» (Eat What You Want Day). 11 мая – единственный день в году, когда можно нарушить все законы, принятые для поддержания (или приобретения) тонкой талии, и насладиться едой, которую вы по-настоящему любите.

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90 лет назад была основана Американская академия киноискусств. Идея её создания принадлежит Луису Мейеру, самому известному и богатому голливудскому продюсеру того времени. Одной из главных причин появления Академии было желание «истинных творцов кино», каковыми считали себя продюсеры, защититься от профсоюзного движения, набиравшего в конце 1920-х годов все большую популярность. Первым президентом Академии стал Дуглас Фербенкс. Он и предложил учредить приз для чествования выдающихся достижений в мире кино – «Награду академии за заслуги», которая впоследствии получила название «Оскар».

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20 лет назад чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признал поражение в матче с компьютером Deep Blue. Разработанный компанией IBM шахматный суперкомпьютер Deep Blue 11 мая 1997 года выиграл у своего соперника матч из 6 партий.

Призовой фонд матча составлял 1 миллион 100 тысяч долларов, из которых 700 тысяч получал победитель, а 400 тысяч – проигравший. Партии проводились на 35-м этаже небоскрёба Equitable Building.

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265 лет назад родился немецкий физиолог, анатомист, основатель физической антропологии Иоганн Блюменбах. Величайшие его заслуги относятся к области сравнительной анатомии, для развития которой он много сделал как своим устным преподаванием, так и своей книгой Handb. der vergleichenden Anatomie und Physiologie, переведённой почти на все европейские языки. Любимым предметом его изучения была естественная история человека, и он первый установил деление на 5 человеческих рас, господствовавшее в науке почти до самого последнего времени. Всемирною известностью пользуется его коллекция черепов Collectionis craniorum diversarum gentium decades VII и Nova pentas collectionis suae craniorum», которыми положена твёрдая основа краниологии.

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80 лет назад родился Георгий Шенгелая – кинорежиссёр, сценарист, актёр, народный артист Грузии. В качестве режиссёра Шенгелая снял 12 картин, в числе которых – «Пиросмани», «Приди в долину винограда», «Девушка со швейной машинкой», «Путешествие молодого композитора», «Смерть Орфея», «Грузинский виноград», «И шёл поезд» (2005) и другие. Также Георгий Николаевич написал сценарии к десяти картинам, ещё в пяти – снялся как актёр. В 1986 году Шенгелая стал лауреатом кинофестиваля в Берлине как лучший режиссёр. В 1974 году на фестивале в Чикаго режиссёр получил Гран-При «Золотой Хьюго» за картину «Пиросмани».

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Алексей Воскобойников