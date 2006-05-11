Журналисты критиковали чиновников: история Приамурья

В 1934 году районная газета «Коммунистический труд» раскритиковала работу чиновников: «Приём платежей за квартиру и электроэнергию в Зейском горсовете идёт черепашьим темпом. Работник сидит за столом и ковыряет в носу, отвлекается посторонними разговорами. Чтобы произвести уплату, приходится в очереди постоять несколько часов».

11мая 1879 года в Благовещенске состоялась закладка первого каменного храма во имя Покрова Божией Матери. Его строительство завершилось в 1883 году. Покрово-Иннокентие-Николаевская церковь располагалась на улице Никольской (ныне Комсомольской), между Рёлочной и Зейской, рядом с храмом во имя Святителя Николая. Была разрушена в 1930-х годах.

***

11 мая 1883 года были основаны сёла Гуран, Бардагон, Большая Сазанка, Паруновка.

***

11 мая 1911 года в городе Зея-Пристань была учреждена золотосплавочная лаборатория.

***

В этот день в 1923 году в Благовещенске создали первый на Амуре пионерский отряд.

***

1946 год. В Амурской области началось регулярное сообщение на новой автобусной линии Константиновка – Тамбовка – Благовещенск.

***

11 мая 1960 года на территории Приамурья вводилось обязательное всеобщее восьмилетнее образование для всех детей и подростков в возрасте от 7 до 15-16 лет. Делалось это во исполнение закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в РСФСР».

В этот же день был образован Амурский трест совхозов.

***

В 1990 году Станислав Ширыбыров и Александр Сапалов – дуэт баянистов Амурской областной филармонии – были удостоены звания лауреатов IV Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах.

***

2006 год. Специалисты паспортного стола и отдела по начислению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг стали принимать по новому адресу: улица 50-летия Октября, 4/2. Переезд служб, намеченный на апрель, наконец-то состоялся. Паспортисты и специалисты по субсидиям стали работать вместе.

***

2010 год. В Амурской области горел Норский заповедник. Эта природоохранная территория расположена в междуречье Селемджи и Норы. Общая площадь возгорания в заповеднике составляла почти 1 500 гектаров. Горела труднопроходимая тайга. Для тушения специалистам приходилось привлекать вездеходы и вертолёт. Всего были задействованы более 70 человек. Главная достопримечательность Норского заповедника – крупнейшая в мире мигрирующая группировка сибирской косули. Потомство у них появляется примерно в конце мая.

***

В этот день 2011 года СМИ рассказали о том, что очерки журналиста Александра Ярошенко легли в основу нового спектакля драмтеатра. Амурский областной драматический театр репетировал историю о жизни, любви и преданности Родине на примере двух поколений благовещенских семей. В годы революции и гражданской войны они эмигрировали в Харбин. Пьесу «Мадама, или Сага о Восточном Париже» поставил режиссёр Игорь Афанасьев.

***

2012 год. На сайте Амурского госуниверситета разместили приказ об освобождении Елены Астаповой от занимаемой должности. Экс-ректору должны были выплатить денежную компенсацию в размере трёхкратного среднего месячного заработка.

Просмотров всего: 65

#жизнь #история

распечатать

Анастасия Болотина