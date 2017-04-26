13 управляек в Приамурье подозревают в преднамеренном банкротстве

Фото: in-news.ru

В региональном министерстве ЖКХ составили реестр управляющих компаний, в действиях которых усматриваются признаки преднамеренного банкротства. Пока в списке 13 компаний. По 4 из них возбуждены уголовные дела.

Преднамеренное банкротство управляющих компаний обсудили в правительстве на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции. «Этому вопросу мы уделяли много внимания на заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции, на других совещаниях, посвященных вопросам сферы ЖКХ области. Сегодня нам необходимо подвести итоги, обозначить те или иные достижения», – отметил губернатор Александр Козлов.

Реестр чиновники передали в правоохранительные и надзорные органы. В производстве сейчас находятся пять уголовных дел в отношении четырех управляющих компаний. Одно дело расследуется дополнительно. Кроме того, проводится 11 доследственных проверок в отношении восьми управляющих компаний.

На заседании комиссии решили создать отдельную рабочую группу, которая будет разбираться с подобными случаями. В ее состав войдут представители амурского правительства, полиции, ФСБ, прокуратуры и других органов.

Также на заседании обсудили нарушения предпринимателями градостроительного и земельного законодательства при строительстве. Таких нарушений в последнее время становится меньше, отметили члены комиссии.

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#ЖКХ #криминал #областная власть

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Нино Кохреидзе