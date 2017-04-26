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сегодня, 19:31 5

13 управляек в Приамурье подозревают в преднамеренном банкротстве

13 управляек в Приамурье подозревают в преднамеренном банкротстве
Фото: in-news.ru

В региональном министерстве ЖКХ составили реестр управляющих компаний, в действиях которых усматриваются признаки преднамеренного банкротства. Пока в списке 13 компаний. По 4 из них возбуждены уголовные дела.

Преднамеренное банкротство управляющих компаний обсудили в правительстве на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции. «Этому вопросу мы уделяли много внимания на заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции, на других совещаниях, посвященных вопросам сферы ЖКХ области. Сегодня нам необходимо подвести итоги, обозначить те или иные достижения», – отметил губернатор Александр Козлов.

Реестр чиновники передали в правоохранительные и надзорные органы. В производстве сейчас находятся пять уголовных дел в отношении четырех управляющих компаний. Одно дело расследуется дополнительно. Кроме того, проводится 11 доследственных проверок в отношении восьми управляющих компаний.

На заседании комиссии решили создать отдельную рабочую группу, которая будет разбираться с подобными случаями. В ее состав войдут представители амурского правительства, полиции, ФСБ, прокуратуры и других органов.

Также на заседании обсудили нарушения предпринимателями градостроительного и земельного законодательства при строительстве. Таких нарушений в последнее время становится меньше, отметили члены комиссии.

Просмотров всего: 737

#ЖКХ #криминал #областная власть

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Комментарии
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  • Знаток28

    Знаток28
    2 часа назад

    Управляйки постоянно палку перегибают, правильно что из под контроль берут!

  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    Всего 13 УК-банкротов попали под подозрение? Да они все работают по одной схеме: сначала расходуют на себя, любимых, собранные средства, а года через два-три объявляют о банкротстве. К тому времени долги перед ресурсоснабжающими ооганизациями достигают десятки миллионов рублей. Насколько мне известно, никого из руководителей таких УК до суда не довели.

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Генрих VI

    Всего 13 УК-банкротов попали под подозрение? Да они все работают по одной схеме: сначала расходуют на себя, любимых, собранные средства, а года через два-три объявляют о банкротстве. К тому времени долги перед ресурсоснабжающими ооганизациями достигают десятки миллионов рублей. Насколько мне известно, никого из руководителей таких УК до суда не довели.



    Антон Таран

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Благо у нас управляйка хорошая, месяц назад все подъезды привели в идеальное состояние.

    Пишите люди сразу в прокуратуру, если они вам отказывают, у нас старшая подсуетилась и вуаля!

  • Знаток28

    Знаток28
    1 час назад

    Антон Макаров

    Благо у нас управляйка хорошая, месяц назад все подъезды привели в идеальное состояние. Пишите люди сразу в прокуратуру, если они вам отказывают, у нас старшая подсуетилась и вуаля!



    Вот и я про это, пока на них люди не наедут, они ничего делать не будут

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