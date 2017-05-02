Медики обследовали детей, доведенных до истощения молодой матерью в Магдагачи

Правоохранители собирают материалы, чтобы принять решение в отношении многодетной матери из поселка Магдагачи. А ее истощенных детей обследовали медики. Двухлетнюю дочку отцу разрешили забрать домой, но ее годовалая сестра все еще находится в областной больнице.

Правда, из реанимации ребенка уже перевели в обычную палату. Ребенок сильно истощен. Малышка в год весит всего 6 килограммов, у девочки нет ни одного зуба.

Видео квартиры, в которой проживала молодая мать с двумя дочками, попало в Сеть: в квартире царит полная антисанитария, вещи разбросаны, повсюду грязная посуда. Эта квартира стала своего рода тюрьмой для двух сестрёнок. В таких условиях двухлетняя и годовалая девочки жили вместе с мамой. Жительница посёлка Магдагачи не выводила дочерей на улицу, рассказывают местные жители, и почти полгода не разрешала им видеться с отцом. С мужем 19-летняя мать разошлась ещё в августе. Спустя несколько месяцев он забрал трёхлетнего сына Марка.

«Я в последний раз их видел осенью, с ноября по декабрь, в эти месяцы. Она переехала, и я не знал, где она живёт. Я созванивался с ней, но она все время придумывала отговорки: то она работает, то дети спят. И потом я обманом говорю: выведи сына старшего на улицу, я погуляю с ним. Она вывела, я его забрал к себе», – рассказывает отец детей Виталий Каськов.

Дочек не видели ни другие родственники, ни близкие друзья. Соседи рассказали, что детей молодая мать не выводила на улицу.

«Когда она с мужем жила, всё нормально было. Дети были пухленькие, накормленные. А потом они разошлись с ней, и я один раз видела с ней детей. А потом она начала говорить, что дети с мамой сидят. Я ей верила, она правдоподобно всё рассказывала: вот типа Геля моя, вот Алёнка», – делится подруга семьи.

Корреспондент «Альфа-канала» дозвонилась до матери детей, но она разговаривать не пожелала: «Вы действительно думаете, что я вам буду что-то комментировать?» – после этой фразы женщина положила трубку.

Тем временем в социальных сетях многие высказывают предположение, что молодую мать намеренно подставили, а обстановка в квартире слишком неправдоподобная.

С этим не согласна подруга семьи Екатерина Ильина. «Вот действительно, говорят, что этот беспорядок можно было и самим навести. Ну да, а экскременты, которые размазаны по стене, а засохшие кошачьи экскременты и детские – это тоже сделано специально, да? Люди просто глупые такие. Я сама была в этой квартире. Там полная антисанитария», – рассказывает она.

Сейчас ситуацией заинтересовались правоохранители. Они собирают материалы для того, чтобы принять решение в отношении многодетной матери. О проверке органов опеки пока не сообщается.

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Нино Кохреидзе