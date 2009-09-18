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В футбольном турнире «Кубок отцов» впервые будут участвовать девочки

19 мая 18:30 в Благовещенске пройдет футбольный турнир смешанных команд «Кубок отцов», в котором играют отцы и их сыновья. Соревнования проведут на стадионе «Юность». Уже поступило 19 заявок от 38 участников, впервые среди них будут девочки со своими отцами.

У участию в турнире приглашаются жители городов Амурской области – папы и их дети. Соревнования проводятся в двух возрастных группах: 2004–2006 и 2007–2009 годов рождения. Участие игроков других возрастных групп возможно по согласованию с главной судейской коллегией.

Заявки принимают в свободной форме. Необходимые документы и заявки с указанием фамилии, имени и отчества, а также контактных данных участников принимаются до 18 мая по адресу: город Благовещенск, улица Ленина, 97, кабинет 8. Предварительная запись и дополнительная информация по телефонам: 51-55-09, 37-58-65, сообщает мэрия города.

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#дети #спорт

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