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сегодня, 18:35 0

В Свободном ищут 55-летнего местного жителя

В Свободном ищут 55-летнего местного жителя

В Свободном разыскивают Александра Владимировича Косых 1961 года рождения. 26 апреля утром мужчина ушёл из дома и пропал. До настоящего времени его местонахождение не известно.

На вид мужчине 55 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза серые. На момент ухода был одет в толстовку темного цвета с капюшоном, камуфляжный костюм коричневого цвета, сапоги резиновые черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят незамедлительно сообщить по телефону 02, или телефону доверия МО МВД России «Свободненский» 8 (416-43) 5 - 57-01, сообщает амурское управление МВД.

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#происшествия

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